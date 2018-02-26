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"Поводил кристалликом - и готово": Данные CAS указывают на подброс мельдония Крушельницкому
26 февраля 2018, 22:09 • 430 • Политика
Содержание микрограмма мельдония на миллилитр жидкости в пробах российского керлингиста Александра Крушельницкого указывает на то, что препарат был ему подброшен, считает глава ФКР.
Спортивный арбитражный суд (CAS, TAS) обнародовал новую информацию по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого, обвиненного в допинговых нарушениях на Олимпийских играх в Пхенчхане. Напомним, что после того, как в нескольких допинг-пробах спортсмена был обнаружен запрещенный препарат мельдоний, МОК отобрал олимпийские бронзовые медали у него и его партнера по дабл-миксту Анастасии Брызгаловой.
Сегодня стало известно точное содержание мельдония в допинг-пробах керлингиста. По данным CAS, в первой из них было обнаружено 8,1 микрограмма препарата на миллилитр, во второй - 5,7 микрограмма.
Глава Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев уверен, что обнародованные показатели указывают на одноразовый прием Крушельницким одной таблетки мельдония. Он также заявил, что, по его мнению, таблетка была подброшена Крушельницкому.
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