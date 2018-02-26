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"Поводил кристалликом - и готово": Данные CAS указывают на подброс мельдония Крушельницкому

26 февраля 2018, 22:09  •  430 • Политика
Содержание микрограмма мельдония на миллилитр жидкости в пробах российского керлингиста Александра Крушельницкого указывает на то, что препарат был ему подброшен, считает глава ФКР.
Спортивный арбитражный суд (CAS, TAS) обнародовал новую информацию по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого, обвиненного в допинговых нарушениях на Олимпийских играх в Пхенчхане. Напомним, что после того, как в нескольких допинг-пробах спортсмена был обнаружен запрещенный препарат мельдоний, МОК отобрал олимпийские бронзовые медали у него и его партнера по дабл-миксту Анастасии Брызгаловой.
Сегодня стало известно точное содержание мельдония в допинг-пробах керлингиста. По данным CAS, в первой из них было обнаружено 8,1 микрограмма препарата на миллилитр, во второй - 5,7 микрограмма.
Глава Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев уверен, что обнародованные показатели указывают на одноразовый прием Крушельницким одной таблетки мельдония. Он также заявил, что, по его мнению, таблетка была подброшена Крушельницкому.
"Это говорит о том, что таблетка принята разово, поэтому и резкое падение. И после такой ситуации падение происходит примерно в два раза. Этим и обусловлена такая разница. И то, что это был вброс этой таблетки, уже сейчас четко понятно. Изобретатель этого "чудо-лекарства" четко сказал: чтобы получить такую концентрацию препарата, даже не нужно и целой таблетки. Можно поводить одним кристалликом по стакану - и готово", -цитирует слова Свищева "Газета.ru".

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