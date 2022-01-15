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"Повесток не было, но": Шведские военные прибыли на остров Готланд из-за России

15 января 2022, 03:30  •  122 • Политика
Шведские военные, в том числе и офицеры запаса, прибыли на остров Готланд из-за России. Эту информацию подтвердил полковник Маттиас Ардин. "Повесток не было, но…" - произнёс он.
Издание Aftonbladet со ссылкой на Минобороны Швеции сообщило о переброске боевых бронированных машин и военных на остров Готланд. Причиной названа "деятельность России в регионе".
В публикации сказано, что военная техника проделала путь вдоль всей гавани и прибыла в точку сбора. Задача военных - патрулировать улицы острова.
На Готланд прибыли и несколько человек из числа офицеров запаса.
"Но никаких повесток не было, они здесь на совершенно добровольной основе", - заявил полковник Маттиас Ардин.
Готланд расположен приблизительно в 330 километрах от Калининграда. В Минобороны Швеции считают, что вероятность нападения на этот шведский участок суши невелика, однако расквартированные на острове военные на всякий случай должны быть готовы к бою.

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