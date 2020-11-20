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"Повесить и успокоиться!": Песков нашёл соломоново решение в конфликте портретов Пушкина и Путина

20 ноября 2020, 18:05  •  135 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил соломоново решение в питерском конфликте вокруг портретов Владимира Путина и поэта Александра Пушкина. "Повесить и Путина, и Пушкина и успокоиться", - посоветовали в Кремле.
Ранее в Санкт-Петербурге разгорелся скандал из-за портретов президента России Владимира Путина и поэта Александра Пушкина. Один из местных депутатов порвал портрет главы государства, якобы разозлившись в связи с пропажей принадлежащего ему портрета солнца русской поэзии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, предложил соломоново решение в данном конфликте.
"Ну хочется им только посоветовать повесить и Путина, и Пушкина и успокоиться на этом, - выразил свою точку зрения представитель Кремля. - Столько вокруг вопросов, которые поважнее будут и которыми нужно заниматься!"
Кроме того, Песков отметил, что никаких регламентов по поводу размещения портретов нет, как и инструкций. Их и быть не может, по его мнению. В то же время пресс-секретарь президента подчеркнул, что вряд ли можно позитивно оценивать факт того, что кто-то порвал фотографию Путина.
"Всё-таки это наш президент, и это плохо - так себя вести", - отметили в Кремле.

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