"Повесить и успокоиться!": Песков нашёл соломоново решение в конфликте портретов Пушкина и Путина

Ранее в Санкт-Петербурге разгорелся скандал из-за портретов президента России Владимира Путина и поэта Александра Пушкина. Один из местных депутатов порвал портрет главы государства, якобы разозлившись в связи с пропажей принадлежащего ему портрета солнца русской поэзии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, предложил соломоново решение в данном конфликте.

"Ну хочется им только посоветовать повесить и Путина, и Пушкина и успокоиться на этом, - выразил свою точку зрения представитель Кремля. - Столько вокруг вопросов, которые поважнее будут и которыми нужно заниматься!"

Кроме того, Песков отметил, что никаких регламентов по поводу размещения портретов нет, как и инструкций. Их и быть не может, по его мнению. В то же время пресс-секретарь президента подчеркнул, что вряд ли можно позитивно оценивать факт того, что кто-то порвал фотографию Путина.

"Всё-таки это наш президент, и это плохо - так себя вести", - отметили в Кремле.