"Поверьте, перемены возможны…": Американист расшифровал намёк Байдена России

Политолог, американист, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков прокомментировал заявление избранного президента США Джозефа Байдена, который отметил в интервью CNN, что намерен придерживаться многостороннего подхода к Ирану, России и Китаю.

Демократ пояснил, что Вашингтон не может решать все международные проблемы самостоятельно, и потому Штаты должны стать частью большой группы стран, чтобы иметь дело с Тегераном, Москвой и Пекином.

Судаков в беседе с корреспондентом Царьграда заметил, что три страны, которые упомянул Байден, а также Северная Корея составляют четвёрку главных "вражеских стран", по мнению Вашингтона.

Диалог с КНДР пытался наладить пока действующий глава Белого дома Дональд Трамп. Особого развития эти старания не получили, но в течение четырёх лет его правления угроз от Северной Кореи не исходило. Иранская же проблема достаточно серьёзно затрагивает весь мир из-за ядерной программы Тегерана. Тут силы либо должны перейти в войну и настоящее кровопролитие, либо каким-то образом договориться и прийти к решению по снятию санкций с Ирана, а затем - к нормальному диалогу. С Китаем тем временем развязана полноценная торговая война, - заметил политолог.

Что касается взаимоотношений США и РФ, то в данном случае конструктивный диалог так и не состоялся, несмотря на большие надежды на улучшение в преддверии первой встречи Трампа и президента России Владимира Путина в Гамбурге в рамках G20.