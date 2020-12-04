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"Поверьте, перемены возможны…": Американист расшифровал намёк Байдена России

04 декабря 2020, 22:10  •  137 • Политика
Американист Сергей Судаков расшифровал намёк Джо Байдена России. Ранее последний заявил, что намерен придерживаться многостороннего подхода к Ирану, РФ и Китаю. Политолог оценил вероятность улучшений в отношениях между Москвой и Вашингтоном при новом президенте США: "Поверьте, перемены возможны…".
Политолог, американист, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков прокомментировал заявление избранного президента США Джозефа Байдена, который отметил в интервью CNN, что намерен придерживаться многостороннего подхода к Ирану, России и Китаю.
Демократ пояснил, что Вашингтон не может решать все международные проблемы самостоятельно, и потому Штаты должны стать частью большой группы стран, чтобы иметь дело с Тегераном, Москвой и Пекином.
Судаков в беседе с корреспондентом Царьграда заметил, что три страны, которые упомянул Байден, а также Северная Корея составляют четвёрку главных "вражеских стран", по мнению Вашингтона.
Диалог с КНДР пытался наладить пока действующий глава Белого дома Дональд Трамп. Особого развития эти старания не получили, но в течение четырёх лет его правления угроз от Северной Кореи не исходило. Иранская же проблема достаточно серьёзно затрагивает весь мир из-за ядерной программы Тегерана. Тут силы либо должны перейти в войну и настоящее кровопролитие, либо каким-то образом договориться и прийти к решению по снятию санкций с Ирана, а затем - к нормальному диалогу. С Китаем тем временем развязана полноценная торговая война, - заметил политолог.
Что касается взаимоотношений США и РФ, то в данном случае конструктивный диалог так и не состоялся, несмотря на большие надежды на улучшение в преддверии первой встречи Трампа и президента России Владимира Путина в Гамбурге в рамках G20.
Новая администрация, которая приходит в Белый дом, очень похожа на ту команду, которая пришла с Бараком Обамой в 2008 году. Они начали под лозунгом "Мы просто хотели бы перемен". Поверьте, перемены возможны и сегодня. При условии, что Байден решится на снижение уровня конфронтации, на уход от взаимных санкций, упрёков и начало конструктивного диалога. Хотя бы по общим вещам: по вопросам климата, борьбы с терроризмом. Это были бы уже какие-то первые шаги. Важно начать диалог без предварительных условий, это очень нужно. Пока говорить о полной перезагрузке не стоит. Но о многовекторности можно. Если кабинет Байдена будет разворачивать эту многовекторность, то можно ожидать позитивных подвижек. В противном случае нас ждёт повторение политики Трампа, только в более искажённом виде, - подытожил Судаков.

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