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"Поверьте, перемены возможны…": Американист расшифровал намёк Байдена России
04 декабря 2020, 22:10 • 137 • Политика
Американист Сергей Судаков расшифровал намёк Джо Байдена России. Ранее последний заявил, что намерен придерживаться многостороннего подхода к Ирану, РФ и Китаю. Политолог оценил вероятность улучшений в отношениях между Москвой и Вашингтоном при новом президенте США: "Поверьте, перемены возможны…".
Политолог, американист, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков прокомментировал заявление избранного президента США Джозефа Байдена, который отметил в интервью CNN, что намерен придерживаться многостороннего подхода к Ирану, России и Китаю.
Демократ пояснил, что Вашингтон не может решать все международные проблемы самостоятельно, и потому Штаты должны стать частью большой группы стран, чтобы иметь дело с Тегераном, Москвой и Пекином.
Судаков в беседе с корреспондентом Царьграда заметил, что три страны, которые упомянул Байден, а также Северная Корея составляют четвёрку главных "вражеских стран", по мнению Вашингтона.
Что касается взаимоотношений США и РФ, то в данном случае конструктивный диалог так и не состоялся, несмотря на большие надежды на улучшение в преддверии первой встречи Трампа и президента России Владимира Путина в Гамбурге в рамках G20.
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