"Поверьте, мне есть чем заняться": Путин резко ответил на вопрос, чем он займется после 2024 года

Владимир Путин дал интервью итальянской газете Corriere della Sera, в котором высказался по важным внешнеполитическим вопросам, и прежде всего - по отношениям России и Евросоюза.

Под конец разговора журналисты поинтересовались, какой он видит Россию после окончания своих президентских полномочий в 2024 году и собирается ли сам после этого уходить из политики.

"Об этом пока рано говорить", - резко ответил российский лидер, напомнив, что впереди ещё пять лет напряжённой работы.

При такой стремительной динамике, которая сейчас наблюдается в геополитике, добавил он, трудно делать такие прогнозы. "Поверьте, сейчас мне есть чем заняться в том качестве, в котором нахожусь", - заверил он.

О мнении Владимира Путина по другим актуальным темам российской политики читайте в переводе публикации итальянской газеты, подготовленном Царьградом.