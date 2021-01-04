"Повернём Крим, за ним Кубань": После прокола с Javelin ВСУ запели, как американские "джи-ай"

Украинская строевая песнь о совершении военных преступлений в стиле американских военных песен попала в Сеть. "Повернём Крим, за ним Кубань", - гласит одна из строчек.На Украине переняли привычку американских военных петь на один и тот же мотив строевые песни. Как обычно, без мата и признаний в военных преступлениях не обошлось. Запись песни попала в Сеть.На видео украинские солдаты бодро напевают про то, как возьмут Крым, Кубань, а потом и Москву. При этом отмечается, что пленных они брать не будут, а будут резать на месте. И всё это под весёлый мотив американских "джи-ай" (GI) и, разумеется, с изрядной порцией мата.Строевая песня одного из подразделений ВСУ!!! Смысл прост: "в плен москаля не будем брать, на месте будем убивать! Вернём Крым и Кубань, ну и так далее" - приводит цензурный перевод песни журналист Сергей Руденко.Ну и как тут помиришься с этими товарищами??? - задаётся вопросом репортёр в своём Telegram-канале.Влажные мечты свидомых на мотив песенки американских джи-ай,- комментирует военкор Александр Коц.Напомним, с Украины постоянно звучат заявления, что вот-вот, буквально со дня на день, ВСУ захватят и/или уничтожат Донбасс и Крым, а затем и Россию. Украинские генералы рисуют в фотошопе разрушение Кремля, а украинские министры заказывают тематические торты. В это время инфраструктура Украины разрушается на глазах без всяких военных действий.