"Поведение председателя вызывает вопросы": Депутаты Мосгордумы подготовили вотум недоверия спикеру

По словам инициаторов рассмотрения вопроса о вынесении вотума недоверия, спикер Мосгордумы не в состоянии организовать работу внутри парламента и выстроить взаимодействие с мэрией. Кроме того, депутатов смутила декларация о доходах спикера.

Поведение председателя в ходе коронавирусного кризиса вызывает большие вопросы и недовольство, - отметил депутат Михаил Тимонов.

Напомним, что согласно декларации, доходы Шапошникова в 2019 году выросли почти в 80 раз - до 1 951 949 000 рублей. Столь серьёзный рост благосостояния председатель Московской городской думы объяснил продажей акций АО "Северянин". До перехода на должность спикера Шапошников возглавлял совет директоров этой компании.

Полномочия председателя могут быть прекращены досрочно, если определённое число депутатов выразит вотум недоверия. Для этого достаточно, чтобы 23 из 45 народных избранников поддержали документ на тайном голосовании.