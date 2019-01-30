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"Поведение политического гопника!": Милонов о признании Трампом лжепрезидента Венесуэлы

30 января 2019, 23:54  •  71 • Политика
Телефонный звонок Дональда Трампа в Венесуэлу и поздравление им со вступлением в должность самопровозглашённого главы Боливарианской Республики Хуана Гуайдо возмутили депутата Госдумы Виталия Милонова. "Это поведение какого-то политического гопника!" - заявил он, комментируя признание хозяином Белого дома лжепрезидента Венесуэлы.
В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей парламентарий заявил, что этим шагом Трамп фактически "высморкался" во все писанные и нет нормы международного права. Президент США дал миру понять, что оставляет за собой возможность самовольно назначать лидеров других государств.
Трамп расписался в "своей полной, абсолютной авторитарности". По мнению Виталия Милонова, теперь российское руководство может с тем же успехом поздравить какого-нибудь оппозиционного Трампу американского политика с тем, что он "стал президентом" США.
Напомним, что на фоне протестных митингов, начавшихся в Венесуэле 21 января, глава оппозиционного парламента страны Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента Боливарианской Республики. Сегодня президент Трамп формально поздравил его "с началом президентских полномочий".
"Это поведение какого-то политического гопника! - сказал Милонов, добавив к этому: - Если Россия на это согласится, то завтра Трамп назначит какого-нибудь укушенного бешеной крысой президентом России!"

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