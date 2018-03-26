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"Повальная" речь Порошенко: Во время выступления президента солдат рухнул в обморок

26 марта 2018, 19:39  •  213 • В мире
Празднование годовщины Нацгвардии Украины в Киевской области обернулось конфузом для президента страны Петра Порошенко.
Сегодняшнее празднование годовщины Национальной гвардии Украины в Киевской области было омрачено весьма досадным для действующих властей конфузом. Все дело в том, что один из солдат почетного караула, призванного охранять жизнь и достоинство президента Петра Порошенко, упал в обморок прямо во время выступления главы украинского государства.
Что интересно, пораженный внезапным недомоганием солдат, был знаменосцем. Еще в самом начале церемонии он внезапно пошатнулся и стал резко заваливаться на бок.
От падения на землю военнослужащего уберег только стоящий за ним забор, на который он вовремя облокотился. В считаные секунду на помощь знаменосцу бросились несколько людей, его увели с церемонии и на смену ему пришел другой солдат.
В любом случае интересно, что это уже не первый подобный случай за историю президентства Порошенко. В 2014 году во время церемонии инаугурации нового украинского национального лидера один из присутствующих там солдат выронил из рук карабин сразу после того, как Порошенко прошел мимо него.

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