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"Потрясло бы Кремль": В США подсказали "аномальное" место, где нанести ощутимый удар по русским

15 мая 2021, 17:10  •  290 • Политика
В США подсказали "аномальное" место, где можно нанести ощутимый удар по русским. По мнению экс-советника президента США по безопасности Джона Болтона, это "потрясло бы Кремль".
Болтон, который работал советником президента во время правления Дональда Трампа, обратил внимание на "серую зону" вокруг России. Речь идёт о постсоветских республиках, переманивание которых на сторону НАТО позволит США укрепить свои позиции и ослабить Москву. Свои мысли бывший советник изложил на страницах американского издания National Review.
Самым уязвимым и "аномальным" местом Болтон считает Молдавию - страну, зажатую между Румынией и Украиной. По его словам, замороженный конфликт в Приднестровье готов к "разморозке", чему способствует откровенно прозападный президент Майя Санду, которая недавно возглавила страну.
Привлечение мирового внимания к этой аномалии, возникшей после прошлой холодной войны, потрясло бы Кремль, а решительное новое правительство в Кишиневе теперь дает Вашингтону возможность активизировать свои действия, - цитирует Болтона ИноСМИ.
Далее политик считает нужным помочь Грузии вернуть Абхазию и Южную Осетию, а также вплотную заняться армяно-азербайджанским конфликтом. Охлаждение отношений с Турцией после признания президентом США Джо Байденом геноцида армян лишь развязало Вашингтону руки в этом вопросе, уверен экс-советник. А если на следующих президентских выборах турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган проиграет, то "многое станет возможным".
Белоруссию Болтон тоже хотел бы втянуть в зону влияния Запада, учитывая её размер и географическое положение. Однако политик отдаёт себе отчёт в том, что она никогда не войдёт в НАТО. Однако и отдавать страну Москве Болтон тоже считает непозволительным.

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