"Потреплет нервы": Что ждёт Россию после выборов в ФРГ глазами Кремля и политолога

В Кремле сообщили, что следят за выборами в Германии и надеются сохранить хорошие отношения с одним из своих главных партнёров. Политолог предсказывает возможный конфликт из-за партии "Зелёные".

В Кремле с большим вниманием следят за выборами в Германии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что Германия - это очень крупный торгово-экономический и инвестиционный партнёр. Он отметил, что процесс формирования коалиции после выборов будет длительным, сложным, и Кремль будет наблюдать за развитием событий.

Он отметил, что Россия рассчитывает на преемственность в двусторонних отношениях с ФРГ.

Однако некоторые эксперты считают, что между странами может быть конфликт.

Политолог Екатерина Тимошенкова в разговоре с изданием "Радиоточка НСН" сообщила, что немецкая партия "Зелёные", которая набрала 14,8% голосов, "потреплет нервы" России из-за "Северного потока - 2".

Тимошенкова сказала, что "Зелёные" - партия, наиболее критично относящаяся к России. Проамериканский политик, кандидат в канцлеры Анналена Бербок захочет закрепить авторитет и будет выступать против "Северного потока - 2", считает политолог.

"Однако я уверена, что этот проект будет продолжен, поскольку, с точки зрения экологов, у него хорошее будущее. Но, скажем так, нервы она потреплет", - высказалась эксперт.