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"Потреплет нервы": Что ждёт Россию после выборов в ФРГ глазами Кремля и политолога
27 сентября 2021, 14:15 • 98 • Политика
В Кремле сообщили, что следят за выборами в Германии и надеются сохранить хорошие отношения с одним из своих главных партнёров. Политолог предсказывает возможный конфликт из-за партии "Зелёные".
В Кремле с большим вниманием следят за выборами в Германии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что Германия - это очень крупный торгово-экономический и инвестиционный партнёр. Он отметил, что процесс формирования коалиции после выборов будет длительным, сложным, и Кремль будет наблюдать за развитием событий.
Он отметил, что Россия рассчитывает на преемственность в двусторонних отношениях с ФРГ.
Однако некоторые эксперты считают, что между странами может быть конфликт.
Политолог Екатерина Тимошенкова в разговоре с изданием "Радиоточка НСН" сообщила, что немецкая партия "Зелёные", которая набрала 14,8% голосов, "потреплет нервы" России из-за "Северного потока - 2".
Тимошенкова сказала, что "Зелёные" - партия, наиболее критично относящаяся к России. Проамериканский политик, кандидат в канцлеры Анналена Бербок захочет закрепить авторитет и будет выступать против "Северного потока - 2", считает политолог.
"Однако я уверена, что этот проект будет продолжен, поскольку, с точки зрения экологов, у него хорошее будущее. Но, скажем так, нервы она потреплет", - высказалась эксперт.
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