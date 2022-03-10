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"Потребуется большой Московский процесс": Эксперт перечислил преступления Киева
10 марта 2022, 04:45 • 157 • Политика
Научный руководитель АНТО социально-экономического и политического консалтинга "Центр этнических и международных исследований" Антон Бредихин перечислил преступления Киева. Они касаются, в числе прочего, ситуации с украинцами, которые хотели бы покинуть страну. "Потребуется большой Московский процесс", - считает эксперт.
Во время второго раунда переговоров Россия и Украина договорились о создании гуманитарных коридоров, по которым гражданское население могло бы эвакуироваться. По данным МИД России, озвученным Марией Захаровой, на русской территории уже находятся примерно 140 тысяч украинцев. Однако хотело бы сбежать с родины, где властвует киевский режим, порядка двух миллионов.
Минобороны России сообщило, что положение мирных жителей Мариуполя достигло катастрофических масштабов. Киев санкционировал применение оружия националистами по тем, кто предпринимает попытки эвакуации в Россию, угрожают убить родственников, отметили в ведомстве.
По мнению Антона Бредихина, Киев совершает преступление против своего же народа. Националисты стреляют не просто по конвою, состоящему из русских солдат, но и по мирным гражданам. За это украинские власти должны быть привлечены к ответственности.
"Потребуется не то, что Нюрнбергский процесс, а большой Московский процесс. На них также будут осуждены и те преступления, которые на протяжении 8 лет проходили против жителей Донбасса", - приводят слова эксперта "Народные Новости".
Бредихин добавил, что вопрос беженцев игнорируется и международными организациями. В частности, ООН. Специалист убеждён, что Россия должна подумать о выходе из организации, если ООН и дальше продолжит бездействовать.
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