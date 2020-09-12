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"Потрачено более 80-90%": Минтруд признал, что денег для безработных почти не осталось
12 сентября 2020, 05:30 • 43 • Политика
В России почти закончились деньги для безработных. Из 130,4 миллиарда рублей, заложенных в бюджете, потрачено уже 109,4 миллиарда. "В 69 регионах израсходовано более 80 процентов предусмотренных средств, причём в 17 регионах потрачено даже более 90 процентов", - гласит документ, подготовленный Минтрудом.
На выплаты повышенных пособий по безработице в условиях пандемии коронавируса до конца года необходимо 185,3 миллиарда рублей. При этом в бюджете на эти цели было заложено лишь 130,4 миллиарда рублей. И по состоянию на 1 сентября - 109,4 миллиарда уже потрачены. Об этом говорится в разработанном Министерством труда проекте распоряжения кабинета министров.
Из документа следует, что за время пандемии COVID-19 количество безработных в России выросло в 5,3 раза. Поэтому деньги на выплаты пособий по безработице практически закончились.
Отмечается, что Роструду будут выделены дополнительные 35,3 миллиарда рублей. Однако этих средств хватит лишь до середины октября, говорится в документе.
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