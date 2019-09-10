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"Потому что": Генерал-майор ФСБ в отставке поймал американцев на лжи о спецоперации по "кроту" в Кремле

10 сентября 2019, 19:09  •  16 • В мире
Историк спецслужб, генерал-майор ФСБ в отставке Валерий Малеваный прокомментировал слухи, которые пошли с подачи CNN, об американском шпионе, якобы вывезенном из России в 2017 году. Собеседник Царьграда поймал американцев на лжи о спецоперации по "кроту" в Кремле. Он в деталях объяснил, что "такая спецоперация практически не нужна, не востребована", потому что "железного занавеса" больше нет.
Ранее, напомним, телеканал СNN сообщил, что спецслужбы США в 2017 году якобы вывезли из России своего информатора, близкого к российским властям. Однако такую версию событий голыми фактами разбил историк спецслужб генерал-майор ФСБ в отставке Валерий Малеваный.
Он напомнил, что "практически все спецслужбы мира стараются, если вдруг агенты на территории враждебной страны попадают в какие-либо неправильные, не ориентированные по местности, ситуации, обязательно пытаются вывезти их каким-либо путём".
"Или дипломатической почтой, или неофициально", - пояснил свою мысль собеседник Царьграда.
Он также напомнил некоторые детали из истории спецслужбы, отметив, что именно так развивались события между российскими и западными спецслужбами. В том числе указал на то, что вопрос решается путем обмена "провалившимися" агентами в случае штатной ситуации.
"Пример, 2010 году в венском аэропорту Путин договорился с американским президентом обменять десять наших провалившихся разведчиков на территории Америки на четырёх наших", - напомнил собеседник, упомянув, что в число тех, кто был по обмену, также попал и Сергей Скрипаль. Его фамилия особенно громко прозвучала после покушения в Солсбери в прошлом году, а Лондон голословно обвинил в случившемся Москву.
"Это называется "государственный обмен агентурными сотрудниками, арестованными на территории той или иной страны", - продолжает Малеваный. - Мы знаем, что несколько раз был случай, когда дипломатической почтой вывозили тех или иных (особенно в советское время) диссидентов, которые были неугодны советским спецслужбам. Такие случаи были. Их вывозили именно дипломатической почтой через посольство. 1988 год вспомним, 1976-й, 1979 год. Редко, но такие случаи бывают".
Что касается информации, запущенной американским телеканалом про "крота" в Кремле, то тут, по мнению собеседника, речь идет о фейковых новостях.
"Если бы это было правдой, то, вполне возможно, западная пресса подхватила бы и растиражировала бы, - поясняет свою мысль собеседник Царьграда. - Мы бы знали. Но надо конкретно разбираться с фамилией, где человек работал, кого они вывозили. То есть это спецоперация такая была, возможно. Я допускаю возможность самой спецоперации по вывозу того или иного. Особенно если это ближе к кремлёвской верхушке. Но на сегодняшний момент я считаю, что такая спецоперация практически не нужна, не востребована".
И сам же отвечает на логичный вопрос: "Почему?"
"У нас свободный выезд во все страны. И через третьи страны, через пустые границы, где они не защищены, можно спокойно проехать в любую точку, - подчеркивает Малеваный. - То есть нет смысла делать то, что когда-то не допускал советский "железный занавес", существовавший практически 70 лет, - таких транзитов провалившихся агентов".
Кроме того, обратил собеседник внимание и на тот факт, что "на сегодняшний момент в Лондоне осели 250 наших чиновников, высших, плюс олигархи, плюс те, кто сбежал от наказания, в том числе и от уголовного преследования".
"250 тысяч человек. Поэтому выезжают они свободно, выезжают по израильским паспортам. Получаете паспорт и спокойно можете выехать, - продолжает собеседник. - Не нужно тебя запечатывать в дипломатическую почту, не нужно делать специальную операцию по вывозу того или иного человека".
Цель же создания подобных фейковых новостей очевидна - "сейчас идёт вал информационной войны".
"На сегодняшний момент надо как-то Россию показать, обмакнуть в очередной раз её лицом, чтобы санкции ввести, чтобы ещё дополнительные санкции ввести, - раскрывает подоблеку инфовойн против нашей страны собеседник. - То есть причины нужны. Причины - это накопление информационного бума в агентствах. Вот эти телекоммуникационные нанотехнологии информационной войны как раз задействованы на этом фронте спецслужб. И сегодня спецслужбы используют эту информацию. То есть накапливается информационная технология, а потом вброс один, второй, третий, четвёртый. А потом - бах! Вот это приведёт к санкциям. То есть им нужны причины. А из причин уже выходит следствие. Следствие - это заседание парламента и введение каких-либо санкций".

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