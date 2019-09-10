"Потому что": Генерал-майор ФСБ в отставке поймал американцев на лжи о спецоперации по "кроту" в Кремле

Ранее, напомним, телеканал СNN сообщил, что спецслужбы США в 2017 году якобы вывезли из России своего информатора, близкого к российским властям. Однако такую версию событий голыми фактами разбил историк спецслужб генерал-майор ФСБ в отставке Валерий Малеваный.

Он напомнил, что "практически все спецслужбы мира стараются, если вдруг агенты на территории враждебной страны попадают в какие-либо неправильные, не ориентированные по местности, ситуации, обязательно пытаются вывезти их каким-либо путём".

"Или дипломатической почтой, или неофициально", - пояснил свою мысль собеседник Царьграда.

Он также напомнил некоторые детали из истории спецслужбы, отметив, что именно так развивались события между российскими и западными спецслужбами. В том числе указал на то, что вопрос решается путем обмена "провалившимися" агентами в случае штатной ситуации.

"Пример, 2010 году в венском аэропорту Путин договорился с американским президентом обменять десять наших провалившихся разведчиков на территории Америки на четырёх наших", - напомнил собеседник, упомянув, что в число тех, кто был по обмену, также попал и Сергей Скрипаль. Его фамилия особенно громко прозвучала после покушения в Солсбери в прошлом году, а Лондон голословно обвинил в случившемся Москву.

"Это называется "государственный обмен агентурными сотрудниками, арестованными на территории той или иной страны", - продолжает Малеваный. - Мы знаем, что несколько раз был случай, когда дипломатической почтой вывозили тех или иных (особенно в советское время) диссидентов, которые были неугодны советским спецслужбам. Такие случаи были. Их вывозили именно дипломатической почтой через посольство. 1988 год вспомним, 1976-й, 1979 год. Редко, но такие случаи бывают".

Что касается информации, запущенной американским телеканалом про "крота" в Кремле, то тут, по мнению собеседника, речь идет о фейковых новостях.

"Если бы это было правдой, то, вполне возможно, западная пресса подхватила бы и растиражировала бы, - поясняет свою мысль собеседник Царьграда. - Мы бы знали. Но надо конкретно разбираться с фамилией, где человек работал, кого они вывозили. То есть это спецоперация такая была, возможно. Я допускаю возможность самой спецоперации по вывозу того или иного. Особенно если это ближе к кремлёвской верхушке. Но на сегодняшний момент я считаю, что такая спецоперация практически не нужна, не востребована".

И сам же отвечает на логичный вопрос: "Почему?"

"У нас свободный выезд во все страны. И через третьи страны, через пустые границы, где они не защищены, можно спокойно проехать в любую точку, - подчеркивает Малеваный. - То есть нет смысла делать то, что когда-то не допускал советский "железный занавес", существовавший практически 70 лет, - таких транзитов провалившихся агентов".

Кроме того, обратил собеседник внимание и на тот факт, что "на сегодняшний момент в Лондоне осели 250 наших чиновников, высших, плюс олигархи, плюс те, кто сбежал от наказания, в том числе и от уголовного преследования".

"250 тысяч человек. Поэтому выезжают они свободно, выезжают по израильским паспортам. Получаете паспорт и спокойно можете выехать, - продолжает собеседник. - Не нужно тебя запечатывать в дипломатическую почту, не нужно делать специальную операцию по вывозу того или иного человека".

Цель же создания подобных фейковых новостей очевидна - "сейчас идёт вал информационной войны".