Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Атака на нефтепромыслы Саудовской Аравии. Как и почему проспали удар
"Примут на грудь и идут на подвиги": Несчастные случаи с туристами из ...
Сохранится ли Европейский союз в 2020 году?
Посол Украины призвал развалить Россию, но что-то пошло не так (Руслан Осташко)
Главная / Политика

"Потому что я – Порошенко": Экс-президент Украины отвертелся от сравнения с Ли Куан Ю

22 сентября 2019, 13:54  •  143 • Политика
В ходе откровенного интервью экс-президента Украины Петра Порошенко в программе "Рандеву" на "Пятом канале" с Яниной Соколовой политик ответил на один из острых вопросов от телезрителей - о том, почему за время своего президентства он не посадил трех друзей, как сингапурский лидер Ли Куан Ю.
Задавая вопрос, Соколова уточнила, что речь не идет о каких-то конкретных друзьях Порошенко. Однако из контекста вопроса следовало, что речь может идти о близком окружении политика, в частности, украинском олигархе Игоре Кононенко.
В ответ Порошенко напомнил, что премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю говорил, что истинный лидер должен посадить своих трех друзей в своем обращении к Генеральному прокурору. Во-вторых, эти друзья были отправлены в тюрьму спустя лишь 9 лет после пребывания самого Ли Куан Ю у власти, подчеркнул экс-президент Украины.
В-третьих, сам генпрокурор Украины Юрий Луценко говорил, что уже отправил трех друзей за решетку, отметил Порошенко. При этом вопрос о том, кого имел в виду Луценко, он переадресовал к нему самому.
В-четвертых, как подчеркнул Порошенко, он не является Ли Куан Ю, он - Петр Порошенко, пятый президент Украины.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



143
Источник
Похожие новости
21 сентября 2019, 18:24
Дело Павла Устинова: Вывих власти
22 сентября 2019, 13:54
"Мальчики": Порошенко заявил о неспособности Зеленского посадить его в тюрьму
21 сентября 2019, 21:39
"Снова сбой!": После "русской" "охоты на ведьм" Трамп открыл сезон "украинской"
22 сентября 2019, 10:39
США потребовали от России уважения к иеговистам, осужденным за экстремизм
21 сентября 2019, 18:24
"Иначе Путин победит": Куда заведет Украину истерика из-за возвращения России в ПАСЕ?
22 сентября 2019, 00:54
Пентагон расписался в бессилии. Решится ли Саудовская Аравия заменить Patriot на "клоны" русских "Витязей"?
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 сентября 2019, 00:39
"Когда-то вы были врагами": Зал с одобрением выслушал строки Корана, процитированные Путиным
15 сентября 2019, 22:39
Жириновский предложил вариант «достойного конца» Украины
19 сентября 2019, 07:54
"Не успокаивайте себя иллюзиями": В Раде призвали Украину пойти на жертвы ради решения конфликта в Донбассе
20 сентября 2019, 03:24
Кто напал на Saudi Aramco? Пока в США кричат про Иран, русская разведка собирает свои доказательства
16 сентября 2019, 11:24
«Нафтогаз» предложил услуги «Газпрому» после решения суда ЕС по OPAL
18 сентября 2019, 02:39
Американский напалм загасят "Содой": NI раскрыл "приемчики" русских танкистов
21 сентября 2019, 08:39
Днепр не наш, а канал наш: Киев на будущее пригрозил Москве из-за водной блокады
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.