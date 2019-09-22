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"Потому что я – Порошенко": Экс-президент Украины отвертелся от сравнения с Ли Куан Ю
22 сентября 2019, 13:54 • 143 • Политика
В ходе откровенного интервью экс-президента Украины Петра Порошенко в программе "Рандеву" на "Пятом канале" с Яниной Соколовой политик ответил на один из острых вопросов от телезрителей - о том, почему за время своего президентства он не посадил трех друзей, как сингапурский лидер Ли Куан Ю.
Задавая вопрос, Соколова уточнила, что речь не идет о каких-то конкретных друзьях Порошенко. Однако из контекста вопроса следовало, что речь может идти о близком окружении политика, в частности, украинском олигархе Игоре Кононенко.
В ответ Порошенко напомнил, что премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю говорил, что истинный лидер должен посадить своих трех друзей в своем обращении к Генеральному прокурору. Во-вторых, эти друзья были отправлены в тюрьму спустя лишь 9 лет после пребывания самого Ли Куан Ю у власти, подчеркнул экс-президент Украины.
В-третьих, сам генпрокурор Украины Юрий Луценко говорил, что уже отправил трех друзей за решетку, отметил Порошенко. При этом вопрос о том, кого имел в виду Луценко, он переадресовал к нему самому.
В-четвертых, как подчеркнул Порошенко, он не является Ли Куан Ю, он - Петр Порошенко, пятый президент Украины.
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