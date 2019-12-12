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"Потому что вчера Зеленский сорвался": Американской журналистке объяснили, почему Трамп выбрал Лаврова
12 декабря 2019, 16:09 • 194 • Политика
Американская журналистка возмутилась встречей Трампа с Лавровым, заявив что американские президенты обычно не встречаются с главами МИД. "Почему этому выпала такая честь?" - негодует она. "Потому что вчера Зеленский сорвался", - смеются над ней в соцсетях.
Президент США Дональд Трамп встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, хотя обычно американские президенты не встречаются с министрами иностранных дел. Этим фактом возмутилась американская журналистка Энн Эпплбаум и тут же была высмеяна в соцсетях.
Поводом для недовольства стало опубликованное в Twitter фото из овального кабинета Белого дома. На нём виден сидящий за столом и улыбающийся Трамп, а за его спиной также улыбающийся Лавров.
Также пользователи напоминают, что не так уж и давно Трамп принимал в своём кабинете главу МИД Украины Павла Климкина. Этот факт полностью рушит всю конспирологическую теорию американской журналистки.
Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva
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