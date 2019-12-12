"Потому что вчера Зеленский сорвался": Американской журналистке объяснили, почему Трамп выбрал Лаврова

Президент США Дональд Трамп встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, хотя обычно американские президенты не встречаются с министрами иностранных дел. Этим фактом возмутилась американская журналистка Энн Эпплбаум и тут же была высмеяна в соцсетях.

Поводом для недовольства стало опубликованное в Twitter фото из овального кабинета Белого дома. На нём виден сидящий за столом и улыбающийся Трамп, а за его спиной также улыбающийся Лавров.

"Помимо прочего, президенты обычно не встречаются с министрами иностранных дел. Почему этому выпала такая честь?" - негодует американка. "Потому что вчера Зеленский сорвался", - шутит @KissMyBlacklist, ссылаясь на слова главы МВД Украины Авакова. "То, что Штирлиц плевать хотел на мнение русофобов-демократов, когда речь идёт о получении новых вводных из центра - в её бестолковке эта мысль даже не укладывается)" - прикалывается @StarshinovSerg.

Также пользователи напоминают, что не так уж и давно Трамп принимал в своём кабинете главу МИД Украины Павла Климкина. Этот факт полностью рушит всю конспирологическую теорию американской журналистки.

Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva