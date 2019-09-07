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"Потому что Путин - мужик": Президент России поддержал пережившую нападение главу ЦИК
07 сентября 2019, 03:24 • 18 • Политика
Президент России позвонил пережившей нападение главе ЦИК Памфиловой и поддержал её. "Потому что Путин - мужик. А вот это вот все, что глумилось сегодня над случившимся - не более чем просто существа мужского пола", - комментирует Юлия Витязева.
Президент России Владимир Путин связался по телефону с пережившей 6 сентября нападение главе ЦИК Элле Памфиловой. Российский лидер поддержал женщину и выразил надежду, что совершивших на неё атаку преступников непременно задержат в самые короткие сроки.
Напомним, что нападение произошло в ночь на 6 сентября. Злоумышленник пробрался в дом Памфиловой через окно и несколько раз пытался ткнуть главу ЦИК электрошоком. Женщине пришлось отбиваться от преступника стулом. По её словам, нападавший был высокий и худой, на лице - маска.
Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva
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