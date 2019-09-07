"Потому что Путин - мужик": Президент России поддержал пережившую нападение главу ЦИК

Президент России Владимир Путин связался по телефону с пережившей 6 сентября нападение главе ЦИК Элле Памфиловой. Российский лидер поддержал женщину и выразил надежду, что совершивших на неё атаку преступников непременно задержат в самые короткие сроки.

"Потому что Путин - мужик. А вот это вот все, что глумилось сегодня над случившимся - не более чем просто существа мужского пола. А это, как говорят у нас в Одессе, две большие разницы", - комментирует в Twitter журналистка и блогер Юлия Витязева. "Конечно, найдут! Пусть потом не стонут!" - пишет в комментариях albos59A @AAlbos59. "Где? Было? ФСО? (Федеральная служба охраны)" - негодует @ValeriLRX.

Напомним, что нападение произошло в ночь на 6 сентября. Злоумышленник пробрался в дом Памфиловой через окно и несколько раз пытался ткнуть главу ЦИК электрошоком. Женщине пришлось отбиваться от преступника стулом. По её словам, нападавший был высокий и худой, на лице - маска.

Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva