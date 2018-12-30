"Потому что не надо было злить русских": Как арабы восхищались политическими талантами Путина

Арабское издание Al Mayadeen восхитилось политическими талантами президента России Владимира Путина, который заставил Вашингтон в лице президента США Дональда Трампа осознать свою ″ошибку″ и вывести страну в мировые лидеры. "Потому что не надо было злить русских", - утверждает автор издания, подчеркивая ту роль, которую сыграла Америка в возвращении России на мировую арену.

Ливанское издание Al Mayadeen опубликовало статью, в которой пытается разобраться в ″эффекте Путина″. При этом арабы явно восхищаются политическими талантами президента России, который заставил весь мир уважать свою страну и вернул ей лидерство на мировой арене.

"Потому что не надо было злить русских", - утверждает автор статьи, обращая внимание на интервью экс-президента США Барака Обамы и вечного противника нынешнего главы Белого дома - Хиллари Клинтон о России как о некой ″региональной силе″.

По сути, оба политика списали Москву со щитов и ″разозлили русских″. И совершили, как утверждает действующий президент США Дональд Трамп, ошибку.

Издание обращает внимание на тот факт, что распад СССР Запад записал на свой счет и попытался ограничить влияние России, тем временем переманивая на свою сторону бывшие союзные республики - Грузию и Украину.

Но альянс лишь разозлил Россию и вынудил ее показать свой ″железный кулак″. Автор напоминает, что именно тогда, в 2000-м, к власти пришел Владимир Путин.

На Ближнем Востоке уже не раз отмечали ведущую роль, которую сыграла Россия и ее президент в урегулировании конфликта в регионе. Благодаря российским военным впервые за последние семь лет Сирия, наконец, постепенно возвращается к мирной жизни, боевики ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) получили ощутимый удар и постепенно сдают свои позиции.

Но не только на это указывают арабские СМИ.

Здесь объясняют, что США своей попыткой дискредитировать Москву, попыткой вывести её из круга сильнейших мировых держав, жестоко поплатились за свою гордыню. Теперь уже и Америка открыто признала, что Россия - это мировой лидер.

Даже несмотря на введенные против нее санкции страна продолжает активно развиваться, при военном бюджете в разы меньшем того, что выделено Пентагону, ″утирать нос″ Америке и создавать оружие, не имеющее аналогов в мире (включая гиперзвуковое).

При этом уже и американские политические эксперты открыто говорят о ведущей роли Владимира Путина, напоминая о его политическом влиянии при решении ряда ключевых мировых вопросах. В том числе в вопросе урегулирования сирийского конфликта.