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"Потому что может": Алиев лично опрокинул армянский дорожный знак в Карабахе

24 декабря 2020, 18:50  •  66 • Политика
Президент Азербайджана Ильхам Алиев лично опрокинул армянский дорожный знак в Карабахе, катаясь по подконтрольным территориям региона. Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц коротко прокомментировал: "Потому что может".
В Сети появилось видео, на котором Алиев едет по азербайджанской территории Карабаха на внедорожнике, осматривая окрестности. В какой-то момент президент замечает дорожный знак, написанный на армянском языке, и останавливает машину. Видеозапись обрывается на моменте, когда Алиев выходит из автомобиля, однако дальнейшее развитие событий становится ясно из фотографий. На снимках глава государства стоит ногами на поваленном знаке - сперва один, а затем вместе со своей женой Мехрибан Алиевой, которая работает на должности вице-президента.
Остановился и показал своим бойцам, как надо выкорчёвывать всё армянское: повалил топоним и потоптался на нём вместе с супругой-вице-президентом. Потому что может, - пишет Коц в Telegram.
Примечательно, что ранее в Карабахе разгорелся скандал после того, как азербайджанские военные начали ломать надгробия на армянских кладбищах и спиливать кресты. Власти Азербайджана даже арестовали четырёх военных, некоторые из которых обвинялись в осквернении могил. Однако в то же самое время прокуратура страны в своём сообщении попыталась оправдать вандалов тем, что война ударила им в головы.
Напомним, что в начале ноября Армения, Азербайджан и Россия заключили трёхстороннее соглашение, которое положило конец войне в Карабахе. Ереван согласился уступить часть оспариваемых территорий, Баку остановил наступление, а Москва ввела в регион миротворцев. Кроме того, стороны договорились открыть в Азербайджане российско-турецкий мониторинговый центр, задача которого - следить за выполнением режима прекращения огня.

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