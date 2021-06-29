"Потому что - русские": Симоньян раскрыла американцам "научную" загадку

Журналистка и главред RT Маргарита Симоньян раскрыла американцам "научную" загадку. Таким образом она прокомментировала сообщение, в котором говорилось о том, что американцы собирали биоматериал солдат армии России, чтобы понять, почему они выносливее американцев.

"Потому что российские солдаты - русские, а американские - американцы", - написала она коротко в своём Telegram-канале.

При этом замечание подписчика о том, что "не все российские солдаты - русские", и, мол, страна у нас многонациональная, явно вызвало улыбку у журналистки.

"Это Вы мне напоминаете? У меня нет ни капли русской крови, что не мешает мне быть русской армянкой", - заметила Симоньян.