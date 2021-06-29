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"Потому что - русские": Симоньян раскрыла американцам "научную" загадку
29 июня 2021, 16:10 • 303 • Политика
Журналистка и главред RT Маргарита Симоньян раскрыла американцам "научную" загадку. Таким образом она прокомментировала сообщение, в котором говорилось о том, что американцы собирали биоматериал солдат армии России, чтобы понять, почему они выносливее американцев.
"Потому что российские солдаты - русские, а американские - американцы", - написала она коротко в своём Telegram-канале.
При этом замечание подписчика о том, что "не все российские солдаты - русские", и, мол, страна у нас многонациональная, явно вызвало улыбку у журналистки.
"Это Вы мне напоминаете? У меня нет ни капли русской крови, что не мешает мне быть русской армянкой", - заметила Симоньян.
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