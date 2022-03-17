"Потом подотрутся этой бумагой": Депутат Госдумы предупредил Мединского о сделке с Украиной

Глава делегации России Владимир Мединский заявил, что Украина предложила провести демилитаризацию по образцу Швеции и Австрии. Депутат Госдумы Олег Морозов предупредил Мединского об опасности сделок с Украиной: "Они потом подотрутся этой бумагой".

Мединский заявил, что украинская сторона выразила готовность обсуждать демилитаризацию страны, но киевские чиновники хотят, чтобы за модель была взята Швеция и Австрия - страны, которые придерживаются нейтралитета и не входят в военные блоки, но при этом имеют собственные армию и флот.

Председатель комитета Госдумы по контролю, депутат от фракции "Единая Россия" Олег Морозов отметил, что это может быть ловушкой.

Будь я на месте украинцев - соглашался бы на любые условия, подписывал бы любые бумаги. В обмен на прекращение огня и отход войск. И тогда - всё! Весь наш успех обнуляется! Потом они выиграют время и подотрутся этой бумагой,

- пишет он в Telegram.

Морозов призвал власти России не отнимать у русской армии победу и дать ей довести спецоперацию до конца. По его словам, когда страна сама сдаёт свою победу - это хуже поражения. Парламентарий настаивает, чтобы любые соглашения подписывались только после объявления Украиной капитуляции.

Отметим, что украинские власти в прошлом уже неоднократно нарушали взятые на себя обязательства. Самый яркий пример - это подписанные в 2015 году Минские соглашения. Киев пошёл на это, чтобы спасти армию от полного разгрома после дебальцевского котла. Однако за все эти годы он не выполнил ни один из пунктов документа.