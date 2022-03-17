|
"Потом подотрутся этой бумагой": Депутат Госдумы предупредил Мединского о сделке с Украиной
17 марта 2022, 02:35 • 95 • Политика
Глава делегации России Владимир Мединский заявил, что Украина предложила провести демилитаризацию по образцу Швеции и Австрии. Депутат Госдумы Олег Морозов предупредил Мединского об опасности сделок с Украиной: "Они потом подотрутся этой бумагой".
Мединский заявил, что украинская сторона выразила готовность обсуждать демилитаризацию страны, но киевские чиновники хотят, чтобы за модель была взята Швеция и Австрия - страны, которые придерживаются нейтралитета и не входят в военные блоки, но при этом имеют собственные армию и флот.
Председатель комитета Госдумы по контролю, депутат от фракции "Единая Россия" Олег Морозов отметил, что это может быть ловушкой.
- пишет он в Telegram.
Морозов призвал власти России не отнимать у русской армии победу и дать ей довести спецоперацию до конца. По его словам, когда страна сама сдаёт свою победу - это хуже поражения. Парламентарий настаивает, чтобы любые соглашения подписывались только после объявления Украиной капитуляции.
Отметим, что украинские власти в прошлом уже неоднократно нарушали взятые на себя обязательства. Самый яркий пример - это подписанные в 2015 году Минские соглашения. Киев пошёл на это, чтобы спасти армию от полного разгрома после дебальцевского котла. Однако за все эти годы он не выполнил ни один из пунктов документа.
Подпишитесь на нас
95
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 марта 2022, 02:05
|
11 марта 2022, 09:25
|
10 марта 2022, 19:55
|
15 марта 2022, 09:10
|
11 марта 2022, 00:05
|
11 марта 2022, 07:40
|
13 марта 2022, 03:25