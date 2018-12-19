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"Потом они её нам спихнут": Растущие долги Украины перед МВФ напугали граждан России

19 декабря 2018, 20:24  •  153 • В мире
Растущие долги Украины перед МВФ обеспокоили граждан России. Пользователи в Сети, узнав, что Незалежная почти стала лидером рейтинга должников Международного валютного фонда, полагают, что это неким образом может стать проблемой РФ. "Я что-то не радуюсь, потом они её нам спихнут, и должны будем уже мы", - замечает один из пользователей в Twitter.
Украина обогнала Грецию в рейтинге должников МВФ. Так, после утверждения новой программы с Международным валютным фондом Незалежная поднялась на второе место в мире по долгам перед фондом.
Позади в списке тех, кто должен, осталась Греция, которая ранее была близка к финансовому краху. Незалежная на данный момент почти сравнялась по показателям долга с лидером рейтинга — Аргентиной. К таким выводам пришли украинские СМИ, изучив данные на сайте МВФ.
И не говорите, что на Украине не растут экономические показатели.
Украина вышла на второе место в списке должников МВФ, обогнав Грецию.
— Голос Мордора (@spacelordrock) 19 декабря 2018 г.
При этом в Рунете обеспокоены растущими долгами соседа. Так, пользователи в Twitter обеспокоены тем, что это может сказаться на России.
"Я что-то не радуюсь, потом они её нам спихнут, и должны будем уже мы", - отмечает Александр Мохнаткин.
"Да и обгонит, полагаю. Украина имеет большее значение для Запада, чем Греция", - солидарна пользователь под ником Елизавета.
Напомним, что ранее стало известно, что Украина в ближайшее время получит первый транш в размере 1,4 миллиарда долларов в рамках новой кредитной программы МВФ. Такое заявление сделал украинский лидер Пётр Порошенко.

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