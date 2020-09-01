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"Потом начинается куча соплей": Баранец предупредил, почему не стоит испытывать терпение русских

01 сентября 2020, 03:40  •  70 • Политика
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец предупредил, почему не стоит испытывать терпение русских. Он заметил, что в следующий раз очередная провокация военнослужащих США в Сирии может повлечь значительно более жёсткую реакцию наших бойцов. А за этим обязательно последует "куча соплей" со стороны американцев.
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец заметил в комментарии для канала Царьград, что в следующий раз очередная провокация со стороны военнослужащих США в Сирии может повлечь значительно более жёсткую реакцию русских.
Ранее на территории арабской республики произошёл инцидент с участием солдат из Соединённых Штатов и РФ. Первые преградили путь российской колонне, за что наши бойцы на БТР "боднули" американскую технику.
Баранец заметил, что русские обладают крепким терпением, однако оно всё же не бесконечно.
Когда оно заканчивается, то начинается, извините за выражение, много соплей с той стороны, на которую русский парень разгневался. И здесь сегодня надо думать не о том, кто кого сильнее толкнул, а о том, что подобным поведением американцы сами провоцируют масштабное боевое столкновение между Россией и США, - подчеркнул военный эксперт.
Он добавил, что подобные стычки, безусловно, угрожают более серьёзным конфликтом, поскольку долго терпеть такое отношение со стороны американцев наши солдаты точно не станут.
Такие "игры" рано или поздно могут привести к вооружённому конфликту, к настоящему большому противостоянию. А там дело уже может дойти и до крупной региональной войны, и до прямой российско-американской войны. И тогда достанется не только США, но и, например, Великобритании, которая в этой ситуации в очередной раз выступила в качестве банальной подпевалы Вашингтона, - подытожил собеседник Царьграда.

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