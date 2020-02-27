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"Потные ручонки" вместо политики: Говоря о призывах убивать детей бойцов Росгвардии, Малофеев не сдержался

27 февраля 2020, 01:54  •  84 • Политика
В программе "Царьград. Главное" ведущий Юрий Пронько и учредитель телеканала Константин Малофеев обсудили заявление президента Владимира Путина, который возмутился призывами убивать детей сотрудников Росгвардии. Малофеев не сдержал эмоций, заметив, что вместо того, чтобы выразить политический протест цивилизованным образом, современные активисты "потными ручонками" пишут угрозы в Сети в адрес невинных детей.
Президент Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что угрозы детям сотрудников Росгвардии ведут к разбалансировке ситуации в стране, а "с этим не шутят". По мнению главы государства, участники митингов должны действовать в рамках закона, не распускаясь и не допуская погрома.
Он выразил возмущение тем, что "кто-то там в интернете распространяет информацию о том, что нужно убивать детей сотрудников Росгвардии".
С этой позицией согласен учредитель Царьграда Константин Малофеев. По его словам, призыв к убийству детей росгвардейцев на самом деле был адресован самим бойцам, чтобы они задумались о том, вернутся ли домой их дочери и сыновья, если бойцы будут себя так вести.
"Это, безусловно, является не то что недопустимым - это очень мягкое слово. Это преступление. Вот, ты обращаешься к детям, невинным детям. Напоминаю, что у нас не то что сотрудники Росгвардии, которые исполняют свой долг, у нас преступники, включая убийц, никоим образом не накладывают тень на детей. Это в сталинское время в период репрессий дети "врагов народа" тоже получали поражение в правах. А у нас сейчас, даже если ты ребёнок убийцы - при чём здесь это? Ты невинное дитя. Соответственно, на него никаким образом не распространяется гнев толпы", - говорит Малофеев в эфире "Царьград. Главное".
При этом получается, что сотрудник Росгвардии, который не преступник, но, по мнению того, кто пишет в Сети, преступил свои полномочия, этого уже достаточно, чтобы угрожать детям.
"То есть это означает, что речь идёт вовсе не о том, что ему не нравится этот конкретный сотрудник правоохранительных органов, иначе он бы больше возмущался в отношении детей убийц или террористов - я не слышал таких призывов. А ему не нравится государство. Он так ненавидит государство, что своими маленькими потными ручонками всё, что может - это набить что-то в интернете, он не может нанести ни травму, ни какого-либо урона сотруднику Росгвардии, потому что не хватает у него для этого ни силёнок, ни возможностей", - возмутился учредитель Царьграда.
Малофеев назвал мечты о мести ребёнку очень плохими мыслями, которые связаны с ненавистью к государству и свойственны очень опасным людям.
"Опасные они, потому что в своей ненависти могут натворить очень много плохого. Даже если кончатся все его выступления этим постом, но кто его знает, какие маньяки это прочитают? Какие детишки, которых готовили к тому, чтобы пойти с обрезом, завтра это прочитают? Адреса какие-нибудь опубликуют. А потом кто-то из них, сумасшедший, в связи с весенним обострением, пойдёт и что-нибудь совершит. Кто за это будет отвечать? Поэтому эти посты чрезвычайно опасны. Люди, которые это делают, должны быть своевременно локализованы и показательно наказаны, для того чтобы никому не приходило это в голову", - пояснил Малофеев.
Он добавил, что если человек хочет заниматься политикой, то он вполне может выйти на улицу и организовать мирный протест, продемонстрировав власти своё отношение к тому или иному событию или решению.
"Хочешь выйти туда, для того чтобы что-то обсудить с сотрудниками Росгвардии, собираешься стукнуть сотрудника Росгвардии и получить в ответ или, там, присесть на какой-то срок - опять же, твой выбор, взрослый человек. Дети здесь при чём? Твоих детей кто-то касался?" - задался вопросом Малофеев.
Он подчеркнул, что подобные призывы - это не по-мужски и не по-человечески.
"Сидение втихую под ником и описание каких-либо угроз, мечтание о себе как о председателе Земного шара - это, к сожалению, болезнь нашего времени", - резюмировал учредитель Царьграда.

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