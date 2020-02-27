"Потные ручонки" вместо политики: Говоря о призывах убивать детей бойцов Росгвардии, Малофеев не сдержался

Президент Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что угрозы детям сотрудников Росгвардии ведут к разбалансировке ситуации в стране, а "с этим не шутят". По мнению главы государства, участники митингов должны действовать в рамках закона, не распускаясь и не допуская погрома.

Он выразил возмущение тем, что "кто-то там в интернете распространяет информацию о том, что нужно убивать детей сотрудников Росгвардии".

С этой позицией согласен учредитель Царьграда Константин Малофеев. По его словам, призыв к убийству детей росгвардейцев на самом деле был адресован самим бойцам, чтобы они задумались о том, вернутся ли домой их дочери и сыновья, если бойцы будут себя так вести.

"Это, безусловно, является не то что недопустимым - это очень мягкое слово. Это преступление. Вот, ты обращаешься к детям, невинным детям. Напоминаю, что у нас не то что сотрудники Росгвардии, которые исполняют свой долг, у нас преступники, включая убийц, никоим образом не накладывают тень на детей. Это в сталинское время в период репрессий дети "врагов народа" тоже получали поражение в правах. А у нас сейчас, даже если ты ребёнок убийцы - при чём здесь это? Ты невинное дитя. Соответственно, на него никаким образом не распространяется гнев толпы", - говорит Малофеев в эфире "Царьград. Главное".

При этом получается, что сотрудник Росгвардии, который не преступник, но, по мнению того, кто пишет в Сети, преступил свои полномочия, этого уже достаточно, чтобы угрожать детям.

"То есть это означает, что речь идёт вовсе не о том, что ему не нравится этот конкретный сотрудник правоохранительных органов, иначе он бы больше возмущался в отношении детей убийц или террористов - я не слышал таких призывов. А ему не нравится государство. Он так ненавидит государство, что своими маленькими потными ручонками всё, что может - это набить что-то в интернете, он не может нанести ни травму, ни какого-либо урона сотруднику Росгвардии, потому что не хватает у него для этого ни силёнок, ни возможностей", - возмутился учредитель Царьграда.

Малофеев назвал мечты о мести ребёнку очень плохими мыслями, которые связаны с ненавистью к государству и свойственны очень опасным людям.

"Опасные они, потому что в своей ненависти могут натворить очень много плохого. Даже если кончатся все его выступления этим постом, но кто его знает, какие маньяки это прочитают? Какие детишки, которых готовили к тому, чтобы пойти с обрезом, завтра это прочитают? Адреса какие-нибудь опубликуют. А потом кто-то из них, сумасшедший, в связи с весенним обострением, пойдёт и что-нибудь совершит. Кто за это будет отвечать? Поэтому эти посты чрезвычайно опасны. Люди, которые это делают, должны быть своевременно локализованы и показательно наказаны, для того чтобы никому не приходило это в голову", - пояснил Малофеев.

Он добавил, что если человек хочет заниматься политикой, то он вполне может выйти на улицу и организовать мирный протест, продемонстрировав власти своё отношение к тому или иному событию или решению.

"Хочешь выйти туда, для того чтобы что-то обсудить с сотрудниками Росгвардии, собираешься стукнуть сотрудника Росгвардии и получить в ответ или, там, присесть на какой-то срок - опять же, твой выбор, взрослый человек. Дети здесь при чём? Твоих детей кто-то касался?" - задался вопросом Малофеев.

Он подчеркнул, что подобные призывы - это не по-мужски и не по-человечески.

"Сидение втихую под ником и описание каких-либо угроз, мечтание о себе как о председателе Земного шара - это, к сожалению, болезнь нашего времени", - резюмировал учредитель Царьграда.