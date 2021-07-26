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"Потеряют не только Донбасс": Что будет с Украиной после выборов в Госдуму России

26 июля 2021, 16:20  •  532 • Политика
Украинские чиновники продолжают бряцать оружием. Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак призвал к началу подготовки силового возвращения Донбасса. Эксперты уверены, что это обусловлено страхом перед окончательным распадом Украины.
Киеву стоит готовиться к вооружённому пути возвращения территории Донбасса под юрисдикцию Украины. Причём это может произойти уже после сентябрьских думских выборов в Госдуму России, в которых примут участие сотни тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик, являющиеся российскими гражданами. Об этом в интервью одному из украинских телеканалов заявил экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак:
Хотелось бы, чтобы это произошло политико-дипломатическим путем, но армию надо готовить к возможному применению оружия.
Демарш бывшего высокопоставленного чиновника Незалежной прокомментировал руководитель идеологического отдела телеканала Царьград Михаил Тюренков:
Бряцание оружием деятелями так называемого политикума Украины вызвано не столько попыткой сделать хорошую мину при плохой игре, но элементарным страхом. Юрий Грымчак – не просто банальный коррупционер, подозреваемый по уголовному делу о мошенничестве в особо крупных размерах, но хорошо информированный человек, неплохо знающий ситуацию как в ДНР и ЛНР, так и в других регионах Новороссии и Малороссии , временно оккупированных украинским режимом. И он прекрасно понимает, что сохранить сегодняшнюю Украину хотя бы в её нынешних границах без силового давления и банального запугивания просто невозможно.
Эксперт также отметил, что выборы в Государственную думу упомянуты неслучайно, поскольку после них внешняя политика России на украинском направлении может активизироваться.
Не секрет, что среди депутатов новой Госдумы будет немало ярких представителей Новороссии, которые явно не намерены тихо отсиживаться в депутатских креслах, но будут активно отстаивать интересы русских в землях, находящихся под контролем искусственно созданного квазигосударственного образования под названием Украины, а на самом деле его западных кураторов, - подчеркнул глава идеологического отдела Первого русского.
По мнению Тюренкова, Грымчак и ему подобные прекрасно понимают, что Крым и Донбасс никогда не вернутся в состав Украины, но пытаются своими реваншистскими заявлениями упредить дальнейший распад этой постсоветской республики. "И недавняя статья Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев, и уже упомянутое выдвижение в Госдуму целого ряда ветеранов Донбасса говорят об одном: очень скоро украинствующие потеряют не только Донбасс. Но это будет всецело в интересах простого украинского народа, поскольку это – часть русского народа. Они – это мы, а мы – это они", - отметил в завершение эксперт.

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