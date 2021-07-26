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"Потеряют не только Донбасс": Что будет с Украиной после выборов в Госдуму России
26 июля 2021, 16:20 • 532 • Политика
Украинские чиновники продолжают бряцать оружием. Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак призвал к началу подготовки силового возвращения Донбасса. Эксперты уверены, что это обусловлено страхом перед окончательным распадом Украины.
Киеву стоит готовиться к вооружённому пути возвращения территории Донбасса под юрисдикцию Украины. Причём это может произойти уже после сентябрьских думских выборов в Госдуму России, в которых примут участие сотни тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик, являющиеся российскими гражданами. Об этом в интервью одному из украинских телеканалов заявил экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак:
Демарш бывшего высокопоставленного чиновника Незалежной прокомментировал руководитель идеологического отдела телеканала Царьград Михаил Тюренков:
Эксперт также отметил, что выборы в Государственную думу упомянуты неслучайно, поскольку после них внешняя политика России на украинском направлении может активизироваться.
По мнению Тюренкова, Грымчак и ему подобные прекрасно понимают, что Крым и Донбасс никогда не вернутся в состав Украины, но пытаются своими реваншистскими заявлениями упредить дальнейший распад этой постсоветской республики. "И недавняя статья Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев, и уже упомянутое выдвижение в Госдуму целого ряда ветеранов Донбасса говорят об одном: очень скоро украинствующие потеряют не только Донбасс. Но это будет всецело в интересах простого украинского народа, поскольку это – часть русского народа. Они – это мы, а мы – это они", - отметил в завершение эксперт.
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