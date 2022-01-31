"Потерявший связь с реальностью" генсек НАТО заявил о наращивании военной мощи России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг указал, что требование Москвы, обсуждавшееся на Совете НАТО - Россия, было неприемлемым.

НАТО готова к диалогу с Москвой, однако ранее выдвинутые требования были необъяснимы и неоправданны. Генсек блока Йенс Столтенберг сообщил об этом во время интервью американской газете The Washington Post.

Он указал, что русские наращивают свою военную мощь, и рост является самым масштабным за последние десятилетия.

Ранее, комментируя подобные заявления генсека НАТО, глава МИД России Сергей Лавров заметил, что Столтенберг давно потерял связь с реальностью, его заявления трудно рассматривать всерьёз.

Однако в НАТО настаивают на своём. "Наращивание военной силы со стороны России как самое масштабное со времён Второй мировой войны", - заявил Столтенберг, добавив, что альянс не может на это не реагировать.

При этом, заметил Столтенберг, Совет Россия - НАТО был правильным шагом к поиску политического решения для выхода из напряжённости.

"Мы недавно провели Совет Россия - НАТО. Мы не смогли договориться, но это как минимум был шаг в правильном направлении к деэскалации и поиску политического решения", - сказал он.