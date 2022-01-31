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"Потерявший связь с реальностью" генсек НАТО заявил о наращивании военной мощи России
31 января 2022, 22:50 • 105 • В мире
Генсек НАТО Йенс Столтенберг указал, что требование Москвы, обсуждавшееся на Совете НАТО - Россия, было неприемлемым.
НАТО готова к диалогу с Москвой, однако ранее выдвинутые требования были необъяснимы и неоправданны. Генсек блока Йенс Столтенберг сообщил об этом во время интервью американской газете The Washington Post.
Он указал, что русские наращивают свою военную мощь, и рост является самым масштабным за последние десятилетия.
Ранее, комментируя подобные заявления генсека НАТО, глава МИД России Сергей Лавров заметил, что Столтенберг давно потерял связь с реальностью, его заявления трудно рассматривать всерьёз.
Однако в НАТО настаивают на своём. "Наращивание военной силы со стороны России как самое масштабное со времён Второй мировой войны", - заявил Столтенберг, добавив, что альянс не может на это не реагировать.
При этом, заметил Столтенберг, Совет Россия - НАТО был правильным шагом к поиску политического решения для выхода из напряжённости.
"Мы недавно провели Совет Россия - НАТО. Мы не смогли договориться, но это как минимум был шаг в правильном направлении к деэскалации и поиску политического решения", - сказал он.
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