"Потеряли тысячи рабочих мест и миллиарды"? На Украине грозят уголовкой чиновникам, "оставившим" российское электричество

На Украине сотрудникам Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, грозит уголовная ответственность. Заявление в правоохранительные органы на них написал лидер Радикальной партии Олег Ляшко. В результате появилось уголовное дело.

Напомним, осенью 2019 года Верховная рада внесла поправки в законодательство. В результате она разрешила импортировать электроэнергию из Белоруссии и РФ по договорам. А уже в ноябре того же года теплоэлектростанции Бурштынская (Ивано-Франковская область) и Приднепровская (Днепр) остановились. Они потребовали прекратить импорт. Там заявили, что из-за российского электричества украинские ТЭС становятся нерентабельными. К властям обратилась и Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины.

Ляшко у себя в Facebook рассказал о своём обращении и заявил, что из-за отказа членов комиссии запретить импорт из России пострадали украинские ТЭС. Он обвинил чиновников в том, что Украина "понесла убытки в виде 17% падения добычи угля, 4% снижения произведённой электроэнергии, а также в виде потерянных тысяч рабочих мест и миллиардов налогов в бюджеты", цитирует ТАСС.

До этого на Украине заявляли, что не будут рассматривать возможность импорта электроэнергии из России, даже если возникнет острая необходимость.

"Я больше чем уверен, что импорт электроэнергии из России даже не стоит рассматривать. И мы сделаем всё, чтобы отказаться от этой позиции", - говорил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.