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"Потеряла свой компас": Немецкие СМИ в ужасе от того, что Меркель держала за руку Путина и Эрдогана

29 октября 2018, 09:09  •  103 • Политика
Издание Bild в резкой форме раскритиковало фотографию канцлера Германии Ангелы Меркель после четырехстороннего саммита в Стамбуле, на которой она дружелюбно держит за руки президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.
Немецкое издание Bild нашло оригинальный способ раскритиковать четырехсторонний саммит в Стамбуле. Газета нашла фотографию, где канцлер Германии Ангела Меркель стоит между президентами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, держа их за руки. Издание сделало вывод, что канцлер не имела права быть настолько дружелюбной к этим двух политикам.
Такой «возмутительной» фотографии, где политики держатся за руки, Bild посвятил отдельный материал, в котором обсуждается вопрос, могла ли Меркель держать за руки таких политиков, как Эрдоган и Путин. Большинство экспертов, естественно, приходят к выводу, что Меркель, конечно, такого себе позволить не могла.
Издание считает, что таким образом она проявила чрезмерное дружелюбие к «авторитарным руководителям». Так, немецкий политик турецкого происхождения Кансу Оздемир говорит, что Меркель пожимает «кровавую руку» Эрдогана.
Аналогичная оценка и того, что Меркель держит за руку президента Владимира Путина. Отметим, что это издание ужаснулось, когда во время визита Ангелы Меркель Владимир Путин подарил ей белый букет. Издание уверено, что тем самым он оскорбил Меркель.
«Фотографии говорят более тысячи слов. Меркель потеряла свой внутренний, а теперь и внешнеполитический компас. Демонстративной близости с авторитарными лидерами точно быть не должно», - заявил Bild представитель Свободной демократической партии Германии в бундестаге Михаил Тюрер.

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