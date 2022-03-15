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"Потерь нет": Кадыров рассказал о скором очищении Мариуполя от нацистов "Азова"*
15 марта 2022, 06:50 • 74 • Политика
До освобождения Мариуполя от нацистов батальона "Азов"* осталось совсем немного времени. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в личном Telegram-канале.
Мариуполь очистят от бандеровщины, заявил Рамзан Кадыров со ссылкой на депутата Госдумы Адама Делимханова, который участвует в штурме города.
По словам главы Чечни, 14 марта русским бойцам удалось углубиться в черту города на 1,5 километра. Нацисты в качестве плацдарма используют территорию металлургического завода "Азовсталь", 15 марта ВС России начнут освобождение этого обширного района.
Кадыров надеется, что освобождение города завершится "методично и максимально безопасно" для всех солдат России.
"Потерь нет. Наши бойцы в бодром расположении духа…" - написал глава Чеченской Республики.
Ранее "Первый русский" сообщал, что в популярном интернет-магазине Amazon начали продавать одежду и сувениры с символикой нацбатальона "Азов"*.
* Отряд специального назначения "Азов" - организация, запрещённая на территории России.
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