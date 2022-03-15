"Потерь нет": Кадыров рассказал о скором очищении Мариуполя от нацистов "Азова"*

До освобождения Мариуполя от нацистов батальона "Азов"* осталось совсем немного времени. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в личном Telegram-канале.

Мариуполь очистят от бандеровщины, заявил Рамзан Кадыров со ссылкой на депутата Госдумы Адама Делимханова, который участвует в штурме города.

По словам главы Чечни, 14 марта русским бойцам удалось углубиться в черту города на 1,5 километра. Нацисты в качестве плацдарма используют территорию металлургического завода "Азовсталь", 15 марта ВС России начнут освобождение этого обширного района.

Кадыров надеется, что освобождение города завершится "методично и максимально безопасно" для всех солдат России.

"Потерь нет. Наши бойцы в бодром расположении духа…" - написал глава Чеченской Республики.

Ранее "Первый русский" сообщал, что в популярном интернет-магазине Amazon начали продавать одежду и сувениры с символикой нацбатальона "Азов"*.

* Отряд специального назначения "Азов" - организация, запрещённая на территории России.