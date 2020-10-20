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"Потенциально опасно": Песков рассказал, к чему приведёт увеличение украинских баз на Чёрном море
20 октября 2020, 23:05 • 52 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, к чему приведёт увеличение украинских военно-морских баз на Чёрном море. По его словам, инициатива Киева потенциально опасная и лишь увеличит уровень напряжённости в регионе.
Так официальный представитель Кремля прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского к Верховной раде, в котором он призвал построить две дополнительные базы для защиты Черноморского региона.
Отметим, что Украина за последние несколько лет усилила милитаризацию Чёрного и Азовского морей за счёт приглашения флота НАТО. Корабли альянса практически на постоянной основе находятся в регионе. Они обходят ограничения конвенции Монтрё путем постоянной ротации сил.
Добавим также, что осенью украинские власти предложили Великобритании открыть на территории Украины одну или несколько военных баз. На днях Зеленский запустил опрос населения на тему иностранной военной поддержки Украины.
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