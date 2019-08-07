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"Потенциал отношений реализовать не удалось": МИД прокомментировал отставку посла США
07 августа 2019, 06:24 • 110 • Политика
Во вторник, 6 августа, подал в отставку посол Соединенных штатов в России Джон Хантсман. Свой пост дипломат покинет в октябре текущего года. "Имеющийся потенциал двусторонних отношений реализовать не удалось", - прокомментировали в МИД России.
О том, что Хантсман направил президенту Дональду Трампу свое прошение об отставке, сообщило издание The Salt Lake Tribune. В своем письме Хантсман благодарит Трампа за честь представлять Штаты в период исторически трудных отношений между двумя странами.
Комментируя эту отставку, в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что таково решение администрации США, поэтому и оценку деятельности Хартсмана будут давать в Вашингтоне.
"Хартсман - профессионал. К сожалению, внутриполитическая конъюнктура в США не дала реализовать имеющийся потенциал двусторонних отношений", - говорится в заявлении МИД России.
Как сообщала The Salt Lake Tribune, отставка посла вступит в силу 3 октября и Хартсман, который возглавлял дипмиссию США с 2017 года, предполагает поучаствовать в выборах губернатора штата Юта.
К слову, в письме, которое посол направил на имя президента США, содержится своего рода "завещание". "Перезагрузка не поможет, только чистое понимание наших интересов и ценностей", - пишет он.
В то же время Хартсман подчеркивает, что необходимо сохранять каналы диалога с Россией по таким общим для двух стран проблемам, как борьба с терроризмом и контроль над вооружениями.
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