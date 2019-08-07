"Потенциал отношений реализовать не удалось": МИД прокомментировал отставку посла США

О том, что Хантсман направил президенту Дональду Трампу свое прошение об отставке, сообщило издание The Salt Lake Tribune. В своем письме Хантсман благодарит Трампа за честь представлять Штаты в период исторически трудных отношений между двумя странами.

Комментируя эту отставку, в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что таково решение администрации США, поэтому и оценку деятельности Хартсмана будут давать в Вашингтоне.

"Хартсман - профессионал. К сожалению, внутриполитическая конъюнктура в США не дала реализовать имеющийся потенциал двусторонних отношений", - говорится в заявлении МИД России.

Как сообщала The Salt Lake Tribune, отставка посла вступит в силу 3 октября и Хартсман, который возглавлял дипмиссию США с 2017 года, предполагает поучаствовать в выборах губернатора штата Юта.

К слову, в письме, которое посол направил на имя президента США, содержится своего рода "завещание". "Перезагрузка не поможет, только чистое понимание наших интересов и ценностей", - пишет он.

В то же время Хартсман подчеркивает, что необходимо сохранять каналы диалога с Россией по таким общим для двух стран проблемам, как борьба с терроризмом и контроль над вооружениями.