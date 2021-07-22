"Поступил как типичный русский": Макрон придумал, как бороться со слежкой

Президент Франции Эммануэль Макрон придумал, как бороться со слежкой в телефоне. "Поступил как типичный русский", - шутят в Сети.

Макрон не стал устраивать разбирательств, а просто отказался от одного из своих мобильных телефонов после того, как стало известно, что за ним может следить марокканская разведка. Интернет-пользователи отметили, что точно так же поступают жители России, когда их достают мошенники и спамеры.

Макрон поступил как типичный русский, которому надоели звонки мошенников или медицинских сервисов, - сменил номер телефона. Теперь его только свои из PRISM (программа разведки США) пасут, - пишет Telegram-канал "Выпускайте Кракена!".

Ранее сообщалось, что американская разведка могла следить за Макроном через его мобильный телефон с помощью программы Pegasus, разработанной израильской компанией NSO Group. В списке телефонов, к которым можно получить доступ, оказался телефон Макрона, бывшего премьер-министра страны Эдуара Филиппа и ещё 14 министров. Там же были номера ряда журналистов и общественников.

Отметим, что программа Pegasus даёт доступ к информации, хранящейся в облаке, к которому привязан тот или иной гаджет. А в облаке может храниться переписка человека, фотографии, данные геолокации и так далее. Как заявляют израильские программисты, программа была создана для предотвращения терактов, а не для шпионажа.