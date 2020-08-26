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"Пострадают металлургия, химпром и энергетика России": Медведев об "углеродном налоге" ЕС
26 августа 2020, 20:15 • 106 • Политика
Дмитрий Медведев назвал углеродный налог ЕС "скрытым протекционизмом", от которого пострадают чёрная и цветная металлургия, химическая промышленность и энергетика России.
Экс-премьер России Дмитрий Медведев прокомментировал инициативу ЕС о введении в 2025 году "углеродного налога" на все импортные товары, произведённые с высоким уровнем выбросов парниковых газов. По мнению политика, мера направлена против товаров из России, Китая и США.
Медведев указал, что "углеродный налог" резко увеличит конкурентоспособность товаров из европейских стран по отношению к другим государствам. Особенно от этого пострадает Россия, так как она поставляет в ЕС продукцию чёрной и цветной металлургии, химической промышленности и энергетического сектора.
Он отметил, что Россия будет внимательно изучать "углеродный налог" с точки зрения международного права.
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