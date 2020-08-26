"Пострадают металлургия, химпром и энергетика России": Медведев об "углеродном налоге" ЕС

Экс-премьер России Дмитрий Медведев прокомментировал инициативу ЕС о введении в 2025 году "углеродного налога" на все импортные товары, произведённые с высоким уровнем выбросов парниковых газов. По мнению политика, мера направлена против товаров из России, Китая и США.

Медведев указал, что "углеродный налог" резко увеличит конкурентоспособность товаров из европейских стран по отношению к другим государствам. Особенно от этого пострадает Россия, так как она поставляет в ЕС продукцию чёрной и цветной металлургии, химической промышленности и энергетического сектора.

"По сути, это такой скрытый протекционизм, правда, под очень благовидным предлогом, который будет мешать доступу наших товаров на рынок Европейского союза", - сказал Медведев на совещании, посвящённом обеспечению долгосрочных интересов России в условиях введения с 2025 года углеродного налога в ЕС.

Он отметил, что Россия будет внимательно изучать "углеродный налог" с точки зрения международного права.