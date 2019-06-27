"Пострадали невинные люди". Меладзе предсказал Тбилиси финал русофобской провокации

20 июня в столице Грузии оппозиция устроила русофобскую провокацию, после которой Россия вынуждена была ради безопасности своих граждан в этой стране отменить авиасообщение. Соответствующий указ подписал ранее президент России Владимир Путин.

Свою точку зрения на события высказал на странице в Instagram и известный российский музыкант грузинского происхождения Валерий Меладзе. Причём сделал это в день своего рождения, пожелав всем "любви, Мира и благоразумия!".

Он пояснил, что бурных празднеств по этому поводу не устраивает, "тем более на фоне событий в Грузии".

По мнению певца, "политические амбиции ставятся выше здравого смысла, уважения и любви". И в результате "пострадали невинные люди".

"В один день прекратилось авиасообщение между Россией и Грузией! - напоминает Меладзе, но уверяет, что ситуация ещё не критическая: - Братские отношения, которые строились веками, не разрушить в один день".

Музыкант предсказал Тбилиси, чем в финале завершится эта провокация, направленная против России, но также напомнил, что при этом случится.

"Всё пройдёт, пройдёт и это... но и жизнь проходит!" - подчеркнул Меладзе.