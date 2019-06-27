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"Пострадали невинные люди". Меладзе предсказал Тбилиси финал русофобской провокации
27 июня 2019, 08:54 • 274 • Политика
Певец Валерий Меладзе у себя на странице в соцсети в свой день рождения напомнил о событиях в Грузии, подчеркнув, что "пострадали невинные люди". Музыкант также предсказал, чем в итоге завершится в финале русофобская провокация для Тбилиси. "Всё пройдёт, пройдёт и это…", - отметил Меладзе.
20 июня в столице Грузии оппозиция устроила русофобскую провокацию, после которой Россия вынуждена была ради безопасности своих граждан в этой стране отменить авиасообщение. Соответствующий указ подписал ранее президент России Владимир Путин.
Свою точку зрения на события высказал на странице в Instagram и известный российский музыкант грузинского происхождения Валерий Меладзе. Причём сделал это в день своего рождения, пожелав всем "любви, Мира и благоразумия!".
Он пояснил, что бурных празднеств по этому поводу не устраивает, "тем более на фоне событий в Грузии".
По мнению певца, "политические амбиции ставятся выше здравого смысла, уважения и любви". И в результате "пострадали невинные люди".
"В один день прекратилось авиасообщение между Россией и Грузией! - напоминает Меладзе, но уверяет, что ситуация ещё не критическая: - Братские отношения, которые строились веками, не разрушить в один день".
Музыкант предсказал Тбилиси, чем в финале завершится эта провокация, направленная против России, но также напомнил, что при этом случится.
"Всё пройдёт, пройдёт и это... но и жизнь проходит!" - подчеркнул Меладзе.
Фото: instagram/meladzevalerian
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