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"Пострадает огромное количество людей": Несмотря на призывы генсекретаря, в ООН отказались отменить санкции
03 апреля 2020, 19:35 • 79 • В мире
В ООН заблокировали проект российской резолюции, который призывал отменить односторонние санкции. Наша страна настаивала, что это поможет странам мобилизовать общие усилия для борьбы с новой угрозой - коронавирусом. К этому же призывал и генеральный секретарь ООН. Однако резолюцию заблокировали США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия. Теперь "пострадает огромное количество людей", - заявили в российском постпредстве.
В ООН не прошёл проект резолюции, подготовленной российской стороной. В нём наша страна требовала отменить односторонние экономические меры. Россия настаивала, что это помешает нам всем бороться с глобальной общей угрозой коронавируса. Россию поддержали ещё 28 стран - членов ООН. Однако против оказались США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия.
Документ, кроме всего прочего, призывал помогать пострадавшим от коронавируса странам. Особенно нужно было обратить внимание на развивающиеся государства. Однако теперь эти меры оказались под вопросом.
В российском постпредстве заявили, что небольшая группа стран не смогла "поступиться своими политизированными подходами и интересами". Теперь бороться с COVID-19 будет сложнее.
"В итоге дать глобальный и солидарный ответ угрозе новой пандемии будет намного сложнее. Может пострадать огромное количество людей, прежде всего, в развивающихся странах", - заявили в постпредстве.
Напомним, ранее представители восьми стран направили совместное обращение в ООН с требованием к некоторым государствам отказаться от ряда санкций, введённых в одностороннем порядке. Уточняется, что введённые ограничения препятствуют эффективному противостоянию распространению коронавирусной инфекции.
А глава ООН 24 марта обратился к лидерам стран "Большой двадцатки" с призывом снять санкции на фоне распространения коронавируса, поскольку они препятствуют доставке лекарств, продуктов питания и других необходимых товаров в тяжёлых эпидемиологических условиях.
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