"Пострадает огромное количество людей": Несмотря на призывы генсекретаря, в ООН отказались отменить санкции

В ООН не прошёл проект резолюции, подготовленной российской стороной. В нём наша страна требовала отменить односторонние экономические меры. Россия настаивала, что это помешает нам всем бороться с глобальной общей угрозой коронавируса. Россию поддержали ещё 28 стран - членов ООН. Однако против оказались США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия.

Документ, кроме всего прочего, призывал помогать пострадавшим от коронавируса странам. Особенно нужно было обратить внимание на развивающиеся государства. Однако теперь эти меры оказались под вопросом.

В российском постпредстве заявили, что небольшая группа стран не смогла "поступиться своими политизированными подходами и интересами". Теперь бороться с COVID-19 будет сложнее.

"В итоге дать глобальный и солидарный ответ угрозе новой пандемии будет намного сложнее. Может пострадать огромное количество людей, прежде всего, в развивающихся странах", - заявили в постпредстве.

Напомним, ранее представители восьми стран направили совместное обращение в ООН с требованием к некоторым государствам отказаться от ряда санкций, введённых в одностороннем порядке. Уточняется, что введённые ограничения препятствуют эффективному противостоянию распространению коронавирусной инфекции.

А глава ООН 24 марта обратился к лидерам стран "Большой двадцатки" с призывом снять санкции на фоне распространения коронавируса, поскольку они препятствуют доставке лекарств, продуктов питания и других необходимых товаров в тяжёлых эпидемиологических условиях.