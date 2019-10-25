"Постоянно слышим от вас инструкции": Небензя задал неудобный вопрос немецкому коллеге о Сирии

Во время очередного заседания Совбеза ООН российскому постпреду Василию Небензе пришлось в очередной раз осадить немецкого коллегу Кристофа Хойсгена, ранее уже вызывавшего отповедь со стороны нашего дипломата.

На этот раз немецкий постпред позволил себе критиковать Москву и Пекин за вето, наложенное на резолюцию по Идлибу, предложенную Германией, Кувейтом и Бельгией. "Мы постоянно слышим от вас инструкции о том, что мы должны или не должны делать", - цитирует ТАСС слова Небензи к Хойсгену. И тут же задал тому явно неудобный вопрос.

"Я хочу задать вам вопрос, - обратился к немецкому коллеге российский постпред: - А что вы сами делаете для стабилизации обстановки в Сирии, кроме того, что поучаете других?"

При этом Небензя подчеркнул, что Россия как раз никого не учит, ни с кем не соревнуется, а просто делает свое дело.