|
"Постоянно слышим от вас инструкции": Небензя задал неудобный вопрос немецкому коллеге о Сирии
25 октября 2019, 14:54 • 33 • Политика
Постпред России при ООН Василий Небензя жестко осадил своего немецкого коллегу Кристофа Хойсгена за критику в адрес Москвы и задал ему неудобный вопрос о Сирии. "Мы постоянно слышим от вас инструкции", - отметил при этом российский дипломат.
Во время очередного заседания Совбеза ООН российскому постпреду Василию Небензе пришлось в очередной раз осадить немецкого коллегу Кристофа Хойсгена, ранее уже вызывавшего отповедь со стороны нашего дипломата.
На этот раз немецкий постпред позволил себе критиковать Москву и Пекин за вето, наложенное на резолюцию по Идлибу, предложенную Германией, Кувейтом и Бельгией. "Мы постоянно слышим от вас инструкции о том, что мы должны или не должны делать", - цитирует ТАСС слова Небензи к Хойсгену. И тут же задал тому явно неудобный вопрос.
При этом Небензя подчеркнул, что Россия как раз никого не учит, ни с кем не соревнуется, а просто делает свое дело.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
33
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 октября 2019, 02:54
|
19 октября 2019, 20:56
|
22 октября 2019, 12:09
|
23 октября 2019, 07:39
|
18 октября 2019, 23:24
|
23 октября 2019, 04:24
|
18 октября 2019, 17:09