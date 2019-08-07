Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Кишинёве признали язык молдавским, а не румынским
Эксперт оценил заявление Киева о поставках дизтоплива из России
Еврогрузины стали больше воровать, барыжить и бить жён (Руслан Осташко)
"Задержанный" Атамбаев нашелся в собственном доме, штурмующие перешли ...
Главная / В мире

"Постоянно просят автограф!": Двойник Брэда Питта нашёлся на обычной стройке

07 августа 2019, 22:39  •  94 • В мире
Двойник голливудской звезды Брэда Питта нашёлся на обычной стройке в Великобритании. Строитель Натан Мидс отмечает, что его с молодости путают со знаменитым актёром: "Постоянно просят автограф!"
Сейчас Натану 33 года. Он работает на обычной стройке и говорит, что коллеги никогда не зовут его по имени. Для них он или Брэд, или Брэддерс.
Впрочем, мужчина не обижается и признаётся, что его часто сравнивают с голливудским актёром Брэдом Питтом. Хотя сам он не считает себя похожим на Питта, окружающие считают иначе.
По словам Натана, стоит ему зайти в магазин, как продавцы начинают толкать друг друга, перешептываясь - мол, знаменитость пожаловала. А на улице его часто останавливают: "Постоянно просят автограф и не верят, что я не Питт". Популярность льстит Натану, но имеет и минусы: его бывшая жена не выдержала постоянного внимания к Мидсу и ушла от него.
Сейчас мужчина строит отношения с другой женщиной: она признается, что хоть и не похожа на Анджелину Джоли, но спутника жизни не ревнует к его популярности. Строитель добавляет, что мечтает уволиться с нынешней работы и зарабатывать на своём сходстве со звездой, пишет издание Mirror.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



94
Источник
Похожие новости
07 августа 2019, 22:39
Возраст и онкология: Американские ученые выяснили, когда рак чаще идет в атаку
07 августа 2019, 16:09
А спинки не будет: Британский лоукостер усадил авиапассажирку на "табурет"
07 августа 2019, 03:09
"Ждали увеличения турпотока из России, но...": Грузия подсчитала убытки
07 августа 2019, 16:09
"Руки Путина" нет: Британцы признали поражение с "Новичком" - The Guardian
07 августа 2019, 12:54
Дайджест СМИ: Отставка посла США в России, Мадуро обвинил Болтона в покушении
07 августа 2019, 22:39
"Постоянно просят автограф!": Двойник Брэда Питта нашёлся на обычной стройке
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 августа 2019, 23:39
Суд назначил лингвистическую экспертизу выступлений Медведчука и Бойко
02 августа 2019, 18:54
Зеленский потребовал «жёстко наказать» напавших на «Укринформ»
01 августа 2019, 07:24
"Это уже не юридический троллинг": Порошенко ищет помощи у США из-за уголовных дел - СМИ
03 августа 2019, 04:54
"Киев хотел доминировать, не развивая": Швейцарский журналист разложил по полочкам, почему Крым никогда не вернется в Украину
06 августа 2019, 17:24
Война в Сирии 2.0: Новая атака на российскую базу Хмеймим и новые жертвы
05 августа 2019, 12:09
"Станет уроком для всех "шутников": В Росгвардии дали жесткий ответ на провокацию "Макса Стеклова", угрожавшего детям силовиков
05 августа 2019, 15:24
Новый фронт в Прибалтике или на Азовском море? В США испугались конфликта с Россией на фоне митингов в Москве - СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.