"Постоянно просят автограф!": Двойник Брэда Питта нашёлся на обычной стройке

Сейчас Натану 33 года. Он работает на обычной стройке и говорит, что коллеги никогда не зовут его по имени. Для них он или Брэд, или Брэддерс.

Впрочем, мужчина не обижается и признаётся, что его часто сравнивают с голливудским актёром Брэдом Питтом. Хотя сам он не считает себя похожим на Питта, окружающие считают иначе.

По словам Натана, стоит ему зайти в магазин, как продавцы начинают толкать друг друга, перешептываясь - мол, знаменитость пожаловала. А на улице его часто останавливают: "Постоянно просят автограф и не верят, что я не Питт". Популярность льстит Натану, но имеет и минусы: его бывшая жена не выдержала постоянного внимания к Мидсу и ушла от него.

Сейчас мужчина строит отношения с другой женщиной: она признается, что хоть и не похожа на Анджелину Джоли, но спутника жизни не ревнует к его популярности. Строитель добавляет, что мечтает уволиться с нынешней работы и зарабатывать на своём сходстве со звездой, пишет издание Mirror.