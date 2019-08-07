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"Постоянно просят автограф!": Двойник Брэда Питта нашёлся на обычной стройке
07 августа 2019, 22:39 • 94 • В мире
Двойник голливудской звезды Брэда Питта нашёлся на обычной стройке в Великобритании. Строитель Натан Мидс отмечает, что его с молодости путают со знаменитым актёром: "Постоянно просят автограф!"
Сейчас Натану 33 года. Он работает на обычной стройке и говорит, что коллеги никогда не зовут его по имени. Для них он или Брэд, или Брэддерс.
Впрочем, мужчина не обижается и признаётся, что его часто сравнивают с голливудским актёром Брэдом Питтом. Хотя сам он не считает себя похожим на Питта, окружающие считают иначе.
По словам Натана, стоит ему зайти в магазин, как продавцы начинают толкать друг друга, перешептываясь - мол, знаменитость пожаловала. А на улице его часто останавливают: "Постоянно просят автограф и не верят, что я не Питт". Популярность льстит Натану, но имеет и минусы: его бывшая жена не выдержала постоянного внимания к Мидсу и ушла от него.
Сейчас мужчина строит отношения с другой женщиной: она признается, что хоть и не похожа на Анджелину Джоли, но спутника жизни не ревнует к его популярности. Строитель добавляет, что мечтает уволиться с нынешней работы и зарабатывать на своём сходстве со звездой, пишет издание Mirror.
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