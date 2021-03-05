"Постоянно был со своим народом": Умер епископ Сербской Церкви Афанасий

Умер епископ Сербской Церкви Афанасий (Евтич). Причиной стал коронавирус. "Постоянно был со своим народом", - пишут о нём.

Сербская Церковь понесла, вероятно, наибольшие потери от COVID-19, считают авторы Telegram-канала Cogito ergo sum (канал епископа Саввы). Епископ Афанасий был одним из заразившихся. Последние две недели он находился в больнице общего профиля в боснийском Требинье.

Два дня назад врачи были вынуждены подключить его к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Смерть из-за воспаления обоих лёгких наступила 4 марта в 18:50.

Епископ Афанасий (Евтич) был автором многих книг и переводов. Он родился в 1938 году в западной части Сербии. Учился в гимназии, затем в Белградской семинарии, на богословском факультете Сербской Православной Церкви в Белграде. Отслужил в армии, после чего принял монашеский постриг. Учился в Афинах и Париже. Преподавал во Франции и Югославии.

"Иерарх постоянно был со своим народом, сербской армией, посещал военнопленных и беженцев, крестил, проповедовал. Неоднократно выступал с критикой политики Запада, США и мусульманского мира в конфликте на территории бывшей Югославии", - пишет о нём портал "Приходы".