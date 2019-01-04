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"Постить мемы о стене > строить стену": Подписчики отреагировали на пост Трампа в стиле "Игры престолов"
04 января 2019, 06:54 • 63 • Политика
"Постить мемы о стене > строить стену", — комментарии в таком духе оставляет американцы под постом президента США Дональда Трампа, который, воспользовавшись начертаниями шрифта известного во всем мире сериала "Игра Престолов", написал: "Стена близко".
Глава Белого дома Дональд Трамп в своем instagram-аккаунте сделал мем, используя шрифт и слоган аналогичный телесериалу "Игра престолов". Глава государства написал: "Стена близко". Речь, конечно же, идет о проекте, из-за которого демократы не могут найти общий язык с республиканцами — это строительство стены на границе с Мексикой.
Подписчики, явно намекая на то, что Трамп больше говорит о стене, чем доводит проект до завершения, пишут посты со следующим содержанием: "Постить мемы о стене > строить стену".
Шатдаун в США продолжается с 22 декабря, так как демократы не утверждают бюджет с учетом расходов на ограждение. Как итог, работа федеральных учреждений, ряда министерств остановлена.
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