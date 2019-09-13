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"Поставят под каждым деревом омоновцев?": Шведская газета предсказала России грибные протесты

13 сентября 2019, 15:24  •  131 • Политика
Шведская газета Dagens nyheter предсказала грибные протесты в России из-за планов правительства ввести налог на сбор грибов и ягод. "Поставят под каждым деревом омоновцев?" - задаются вопросом опрошенные изданием грибники из Подмосковья.
По мнению шведской газеты Dagens nyheter, инициатива российского правительства по введению лицензий на сбор грибов и ягод, то есть фактически новому налогу, вызовет в стране масштабные протесты.
Издание напоминает, что жители России очень любят собирать грибы, по данным ВЦИОМа, тихой охоте предаются до 48% от всего населения страны, причем в последние годы количество грибников и ягодников только растет.
Теперь же Минсельхоз РФ решил ввести налог на сбор ягод и грибов и продавать соответствующие лицензии. Пока не известно, идёт ли речь только о коммерческих компаниях, или и о частниках тоже, стоимость разрешения также не определена.
"Какие это будут деньги и как они собираются контролировать, есть ли у людей лицензия? Или они поставят за каждым деревом омоновцев, чтобы те проверяли наши лицензии?" - цитирует газета опрошенных дачников из Подмосковья.
При этом опрошенные эксперты полагают, что бунтов не будет, но грибники будут изо всех сил обходить закон, говорится в статье, переведённой InoSmi.
Добавим, ранее жителям России разрешили собирать в лесу валежник для собственных нужд. Однако закон был сформулирован таким образом, что использование бензопил и транспорта, даже самого примитивного, стало преступлением. А добывать дрова топорами и ручными пилами, а затем выносить их из леса в руках для отопления даже маленького дома бессмысленно.

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