"Поставят под каждым деревом омоновцев?": Шведская газета предсказала России грибные протесты

По мнению шведской газеты Dagens nyheter, инициатива российского правительства по введению лицензий на сбор грибов и ягод, то есть фактически новому налогу, вызовет в стране масштабные протесты.

Издание напоминает, что жители России очень любят собирать грибы, по данным ВЦИОМа, тихой охоте предаются до 48% от всего населения страны, причем в последние годы количество грибников и ягодников только растет.

Теперь же Минсельхоз РФ решил ввести налог на сбор ягод и грибов и продавать соответствующие лицензии. Пока не известно, идёт ли речь только о коммерческих компаниях, или и о частниках тоже, стоимость разрешения также не определена.

"Какие это будут деньги и как они собираются контролировать, есть ли у людей лицензия? Или они поставят за каждым деревом омоновцев, чтобы те проверяли наши лицензии?" - цитирует газета опрошенных дачников из Подмосковья.

При этом опрошенные эксперты полагают, что бунтов не будет, но грибники будут изо всех сил обходить закон, говорится в статье, переведённой InoSmi.

Добавим, ранее жителям России разрешили собирать в лесу валежник для собственных нужд. Однако закон был сформулирован таким образом, что использование бензопил и транспорта, даже самого примитивного, стало преступлением. А добывать дрова топорами и ручными пилами, а затем выносить их из леса в руках для отопления даже маленького дома бессмысленно.