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"Поставки С-400 Турции подорвут монополию США": Эксперты - о желании Вашингтона сорвать сделку между Москвой и Анкарой

23 мая 2019, 07:09  •  52 • В мире
Соединенные Штаты не ослабляют давление на Турцию, требуя отказаться от закупки российских С-400. По мнению экспертов, одна из причин этого – страх, что такая сделка "подорвет монополию США" по поставкам вооружения странам НАТО.
Вашингтон уже не раз угрожал Анкарке из-за покупки ею российских систем ПВО С-400 "Триумф". Администрация Дональда Трампа говорила даже о санкциях, правда, дальше разговоров пока дело не пошло.
Однако 22 мая Госдепартамент США снова сообщил, что сделка с Россией может привести к "крайне негативным последствиям".
"Мы несомненно готовы сотрудничать с ними и продолжаем обсуждать наши опасения по поводу этой покупки C-400, в случае которой будут весьма реальные и крайне негативные последствия", - заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.
Издание Türkiye обратилоь к экспертам с просьбой оценить такое стремление США помешать сделке с Россией по С-400. Один из собеседников издание, эксперт в сфере международных отношений Тогрул Исмайыл, отметил, что США также негативно относятся и к некоторому сближению России и Турции по Сирии.
По мнению эксперта, Вашингтон в целом действует очень непоследовательно. С одной стороны, он не стремится продавать своему союзнику по НАТО системы Patriot, а в то же время критикуют Анкару за стремление приобрести комплексы С-400.
Если Турция откажется от закупки С-400, это станет не только "ударом по обороноспособности страны", но и принесет огромный имиджевый урон. Получится, что Анкара пошла на такой шаг, поддавшись на давление США.
По мнению эксперта по вопросам безопасности Митхата Ышыка, С-400 — одна из лучших систем противовоздушной обороны в мире, и поэтому она нужна Турции. Вашингтон же, судя по всему, не заинтересован в укреплении турецкой обороноспособности, учитывая, что позиции Турции и США по многие геополитическим вопросам не совпадают.
Профессор Билал Самбур предполагает, что закупка Турцией ЗРК С-400 у России "подорвет монополию США" на поставку вооружения странам-членам Альянса. Нельзя исключать, что в дальнейшем, следуя примеру Турции, другие страны НАТО также попытаются найти замену американским контрактам.
Об этом сообщают "РИА Новости".

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