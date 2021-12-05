"Поставить русских на место": Запад готовит атаку на Москву - Пушков

Сенатор Алексей Пушков жёстко отреагировал на скандальный "план вторжения на Украину", который, по версии газеты Bild, якобы готовят в Кремле. Он уверен, что подобные вбросы публикуются специально, чтобы подготовить почву для атаки на Москву.

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на появление в немецком издании Bild "плана нападения" России на Украину. Об этом он написал в своём канале в Telegram, заявив, что западные журналисты действуют по тому же сценарию, по которому работали перед войнами в Ираке или Ливии. Они, по словам Пушкова, создают нужную атмосферу, подогревая тему якобы готовящейся "агрессии России против Украины"

"Мало им Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии", - возмутился сенатор. Пушков уверен, что западные СМИ отражают настроения в самых высоких кабинетах некоторых стран НАТО: мол, надо поставить русских на место!



Напомним, немецкое издание Bild рассказало о двух существующих сценариях нападения России на Украину. Якобы по одному сценарию наши войска начнут атаку с нескольких фронтов одновременно (со стороны Крыма и через Донбасс), а по другому - будут нападать поэтапно.

Во втором случае первым этапом станет нападение на юг Украины, после чего атака пойдёт на северо-восток страны. Якобы на этом этапе русские применят баллистические ракеты. Третьим этапом станет нападение на Киев с севера.

Издание даже уточнило предполагаемую дату "вторжения" - январь-февраль 2022 года.