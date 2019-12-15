"Поставит под удар российскую ПВО": В США заявили об испытаниях нового оружия

Ракету Precision Strike Missile (PrSM) класса "земля-земля" для ВВС и ВМС США разрабатывает корпорация Lockheed Martin, сообщает Breaking Defense. Дальность нового оружия – 500 км. Нацелено оно на преодоление российской противовоздушной обороны, пишет издание. А также его цель – противодействовать в Тихом океане военно-морскому флоту Китая. Испытания новой ракеты прошли 10 декабря.

Ранее мы написали, что политолог Наталия Елисеева прокомментировала очередные испытания российских ЗРК С-400, состоявшиеся в Новосибирской области. По её словам, таким образом министр обороны Сергей Шойгу подаёт сигнал Североатлантическому альянсу, чтобы мощные российские ЗРК "остудили горячие головы" политиков Запада.

По её словам, Россия вынуждена отвечать на учения, которые проводят НАТО и США у наших границ, а также на публикуемые доклады с планами захвата её территории, в том числе Калининграда. Однако это всё же учения, которые позволяют держать командный состав "в тонусе", а также проверять готовность военнослужащих и их навыки, отметила она.

"Символично то, что в учениях был задействован комплекс С-400, ставший камнем преткновения в международных отношениях", - пояснила Елисеева в разговоре с ФАН.

По словам политолога, Сергею Шойгу удаётся "филигранно" демонстрировать позицию России. В действительности происходит некая шахматная партия, разыгрываемая между блоком НАТО и Россией, считает она.

"Вызов, конечно, не мы бросали, но играть приходится, на кону - целостность государства. На кону - Россия", - подчеркнула Елисеева.