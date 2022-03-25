Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В порту Бердянска гремят мощные взрывы. Что случилось?
Ликвидирован известный украинский неонацист
Российские ТОСы уничтожили позиции боевиков «Азова» в Мариуполе
Провал ЦБ обернулся громкой отставкой: Набиуллина молчит - объясняться пришлось ...
Главная / Политика

"Поставить народ России на колени перед неправдой не получится": Антонов про санкции

25 марта 2022, 05:10  •  224 • Политика
Посол России в США считает, что новые санкции Запада не достигнут целей. Он назвал их очередным примером "затемнения разума". По его словам, Штаты таким образом "пытаются заткнуть рот всем несогласным".
Антонов считает, что очередными санкциями Соединенные Штаты пытаются "разрушить экономику и подорвать внутриполитическую ситуацию в нашей стране". Цели эти санкции не достигнут. Его слова приводятся в Телеграм-канале дипмиссии.
"Попирая собственные лозунги о свободе слова и демократии, американские власти хотят заткнуть рот всем несогласным. Серийные санкционные удары не достигнут своих целей", - заявил посол России.
Антонов уверен: поставить народ России на колени не получится. А заодно посоветовал Штатам заняться решением многочисленных проблем своей страны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


224
Источник
Похожие новости
25 марта 2022, 03:25
Россия перешла к "плану Б": Украине освобождённые территории не вернут - источник
25 марта 2022, 01:05
Пострадаем первыми: До жителей Франции быстро дошёл замысел Путина о рублях за газ
25 марта 2022, 03:25
Да это признание! США разрешили сделки в Крыму и Донбассе
25 марта 2022, 05:10
"Позорная суета": Сатановский оценил панику из-за "многоходовки" Путина с рублями за газ
25 марта 2022, 01:05
"Все навалимся - и всё сделаем": Россия восстановит Мариуполь после спецоперации
25 марта 2022, 03:25
В заложниках у Украины 67 иностранных судов. Россия открывает гуманитарный коридор
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 марта 2022, 03:25
Россия перешла к "плану Б": Украине освобождённые территории не вернут - ис...
25 марта 2022, 01:05
Пострадаем первыми: До жителей Франции быстро дошёл замысел Путина о рублях за газ
25 марта 2022, 03:25
Да это признание! США разрешили сделки в Крыму и Донбассе
25 марта 2022, 05:10
"Позорная суета": Сатановский оценил панику из-за "многоходовки" ...
25 марта 2022, 01:05
"Все навалимся - и всё сделаем": Россия восстановит Мариуполь после спецопе...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 марта 2022, 03:35
"Обезумели от безысходности": Мизинцев сообщил о ликвидации десятков боевиков-дезертиров
21 марта 2022, 07:30
"Русские не отступят": Профессор назвал главное заблуждение о спецоперации России
19 марта 2022, 10:00
Володин поставил ультиматум ООН, США и НАТО
23 марта 2022, 01:45
"Осталось зачистить окраины": Военкор из окопа рассказал о главной победе дня
18 марта 2022, 14:10
Минобороны России двумя пусками "Искандера" наказало нацистов в Запорожье
19 марта 2022, 08:15
Коломойский назначил за голову Царёва награду в 100 тысяч долларов
20 марта 2022, 23:55
Русские военные совершили мощный рывок в Донбассе: Крупный нацбатальон почти разгромлен
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.