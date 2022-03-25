"Поставить народ России на колени перед неправдой не получится": Антонов про санкции

Посол России в США считает, что новые санкции Запада не достигнут целей. Он назвал их очередным примером "затемнения разума". По его словам, Штаты таким образом "пытаются заткнуть рот всем несогласным".

Антонов считает, что очередными санкциями Соединенные Штаты пытаются "разрушить экономику и подорвать внутриполитическую ситуацию в нашей стране". Цели эти санкции не достигнут. Его слова приводятся в Телеграм-канале дипмиссии.

"Попирая собственные лозунги о свободе слова и демократии, американские власти хотят заткнуть рот всем несогласным. Серийные санкционные удары не достигнут своих целей", - заявил посол России.

Антонов уверен: поставить народ России на колени не получится. А заодно посоветовал Штатам заняться решением многочисленных проблем своей страны.