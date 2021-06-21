"Поставить на колени": В ЕС захотели суда над Лукашенко

В ЕС призвали провести суд над Александром Лукашенко.

В Евросоюзе призвали провести суд над президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил:

Мое пожелание заключается в том — мы это решать не можем, — чтобы в один день Лукашенко ответил перед международным судом за те страдания, которые он нанес народу

Министр выразил надежду, что новые санкции ЕС против Белоруссии будут еще более болезненными и смогут "поставить режим на колени", передает РИА Новости.

Европа с помощью санкций показала, считает дипломат, что в 21 веке нет места "сталинизму и государственному терроризму". Ранее Совет ЕС утвердил четвертый пакет персональных санкций против Минска.

В ЕС не признали победу Александра Лукашенко на выборах президента в 2020 году.