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"Поставить на колени": В ЕС захотели суда над Лукашенко
21 июня 2021, 16:35 • 86 • Политика
В ЕС призвали провести суд над Александром Лукашенко.
В Евросоюзе призвали провести суд над президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил:
Министр выразил надежду, что новые санкции ЕС против Белоруссии будут еще более болезненными и смогут "поставить режим на колени", передает РИА Новости.
Европа с помощью санкций показала, считает дипломат, что в 21 веке нет места "сталинизму и государственному терроризму". Ранее Совет ЕС утвердил четвертый пакет персональных санкций против Минска.
В ЕС не признали победу Александра Лукашенко на выборах президента в 2020 году.
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