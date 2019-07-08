"Поставить крест и забыть": Россия помахала ручкой, в Грузии грязно выругались

Экстренный выпуск программы "P.S." грузинского телеканала "Рустави-2" вышел на русском языке. В Сети сейчас активно расходится отрывок из эфира, где ведущий Георгий Габуния грязным матом поносит руководство нашей страны.

Отметим, что после протестов в Тбилиси, провокаций против русских, оскорбительных замечаний в сторону президента России, казалось бы, пасть ниже грузинские радикалы не могут. Но, похоже, смогли. На протяжении минуты на грузинском телеканале ведущий лил грязь на президента России Владимира Путина.

"Это уже за гранью. Потому что эта мразь оскорбила покойных родителей президента РФ. За такое замочить в сортире - самое простое наказание!" - эмоционально отреагировала на это журналистка Юлия Витязева.

"А вот этого человечка хорошо б в Россию привезти", - намекнул журналист и общественный деятель Антон Красовский.

"Какой туризм в Грузии, какая "дружба", и зачем он нам в России? Поставить крест и забыть", - отмечает пользователь под ником LeddyShor.

Какая "дружба"?

Россия воскресным вечером помахала Грузии ручкой: 7 июля совершили последние рейсы из Тбилиси перед запретом, который вступает в силу с понедельника. Самолеты российских авиакомпаний "Уральские авиалинии" и S7 последними вылетели из аэропорта грузинской столицы в направлении России. Авиаперевозчики Georgian Airways и MyWay Airlines также попрощались с российским направлением. Местные в республике признаются - турсезон можно считать закрытым: прежнего потока туристов в перспективе не ждут, бронирования отменяются. Владелец одного из мини-отелей в Батуми рассказал, что на местном рынке "все плачут", поскольку проседает торговля.

Российские и грузинские авиакомпании в воскресенье, 7 июля, совершили последние рейсы в преддверии запрета о приостановке авиасообщения с Грузией с понедельника. В аэропорту Тбилиси заявили, что "Уральские авиалинии" вылетели в Краснодар в 19:55 (18:55 мск), а самолет S7 направился в Москву в 19:00 (18:00 мск), сообщает РИА Новости.

Отметим, что прямые рейсы между странами выполняли шесть российских и две грузинские авиакомпании. Грузинские перевозчики Georgian Airways и MyWay Airlines также 7 июля распрощались с российским направлением. Причиной стало не только решение России нажать на паузу в авиасообщении с республикой. С понедельника вступает в силу и решение российского Минтранса о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию нашей страны.

При этом грузины надеются, что сумеют заманить туристов летать к ним с пересадками, к примеру, в Ереване. Как говорится в сообщении "Грузинских авиалиний", в случае выполнения рейсов с пересадкой в столице Армении пассажирам не придётся пересаживаться на другой самолёт и таскать чемоданы. Время трансферного пребывания будет составлять не более 50 минут, и пассажирам намерены от имени компании предоставлять комфортные условия.

Попрощались - но не забыли

Провокаторы, которые раздули весь конфликт, продолжают которую неделю пикетировать у здания парламента. В это же время туристическая отрасль Грузии теряет миллионы. Владелец мини-отеля в Батуми Ресан Лордкипанидзе рассказал в комментарии радиостанции BFM, что местные расстроены провалившимся летом из-за накала страстей в Тбилиси.

"Сейчас все плачут. На рынок зайдешь, все плачут - туристов нет, торговля упала", - заявил он.

В Тбилиси продавцы жалуются, что оказались в числе пострадавших от протестов радикалов, и у многих от этого уже сдают нервы. При этом речь идет не только о том, что в страну перестали приезжать русские туристы, которые "кормили" местный бизнес. Предпринимателей разоряют в буквальном смысле этого слова: "Магазинчик разграбили, унесли даже минералку и мороженое, обозвали "кремлевской подстилкой", - рассказала журналистам одна из торговок.

Потенциальные потери для страны могут составить свыше 700 млн долларов. Неудивительно, что на этом фоне грузины предлагают бесплатно развозить туристов из аэропорта Еревана, предлагают в качестве знака гостеприимства бутылку вина путешественникам.

Но "брони" отелей слетают, потому что добраться туристам в Грузию станет гораздо проблематичнее и дороже.

Альтернативных путей много. Из Москвы, например, ходят автобусы до Тбилиси - три с половиной тысячи рублей и около 30 часов в пути. Можно быстрее - около суток в дороге, если найти водителя на BlaBlaCar. И наконец, на собственном авто.

Заступники

Ранее американский дипломат Элизабет Руд выступила в защиту Грузии. Она заявила, что прекращение авиасообщения с Грузией в ответ на длившиеся два дня антироссийские беспорядки в Тбилиси - это "несправедливая, ненужная и непропорциональная" реакция. МИД РФ немедленно отреагировал на упреки США по запрету рейсов в Грузию. Российские дипломаты напомнили, что США сначала стоит обратить внимание на своих санкции, а потом предъявлять претензии России.

Напомним, ранее грузинская певица Нино Катамадзе, уже 11 лет выступающая в России, написала в Facebook, что поддерживает участников беспорядков и тоже считает Россию агрессором. Также она пообещала, что больше не будет выступать в России.

Известный уже своими антироссийскими речами певец Вахтанг Кикабидзе ожидаемо признался в том, что он поддерживает позицию грузинской артистки.

Впрочем, как выяснилось позднее, Катамадзе не стала отменять запланированный на март 2020 года концерт в Москве, несмотря на недавние заявления. А вот российской группе "А-Студио" грузины, напротив, сорвали концерт.

Концертный директор группы Евгений Селезнев ранее сообщал, что выступление коллектива "А-Студио" в Грузии перенесли "до нормализации ситуации". По его словам, артисты должны были дать концерт в Батуми в конце июля. Однако теперь поездка в Грузию отложена на неопределенный срок.