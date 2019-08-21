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"Поставили перед выбором": В Киеве рассказали, как США шантажом заставили Украину отказаться от ядерного арсенала

21 августа 2019, 08:24  •  188 • Политика
Киев был вынужден отказаться ядерного оружия из-за угрозы экономических санкций со стороны США, об этом заявил экс-президент Украины Леонид Кравчук. "Поставили перед выбором", - говорит Кравчук.
Бывший президент Украины Леонид Кравчук рассказал журналистам, как Киев отказался от ядерного оружия под угрозой санкций Соединенных Штатов. Как сообщает Nation News, он отметил, что американская сторона поставила украинцев перед непростым выбором.
"Нас поставили прямо перед выбором – или мы складываем ядерное оружие, - цитирует его "24 канала". – Или, в противном случае, на нас окажут экономическое давление".
По словам Кравчука, в США не скрывали, что под политическим давлением могут быть и санкции.
Для Незалежной этой было довольно существенно, поскольку экономические проблемы уже были внутри страны, так как денег на содержание большой армии не было. Впрочем, Кравчук добавил, что не жалеет о принятом тогда решении по ликвидации ядерного арсенала страны.

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