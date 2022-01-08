|
"Поставили на колени, пригрозили": Продюсер RT сообщил о задержании корреспондента в Казахстане
08 января 2022, 18:05 • 165 • Политика
В Казахстане задержан Станислав Обищенко - внештатный корреспондент RT. Продюсер международной сети телеканалов Михаил Краснов сообщил подробности. "Поставили на колени, пригрозили автоматами", - рассказал он.
По словам Краснова, съёмочная группа, в которую входил Обищенко, приехала в Алма-Ату из Нур-Султана. Они собирались снимать военную технику на площади Республики.
"Подъехала машина с военными, поставили на колени, пригрозили автоматами и заставили пойти в машину", - рассказал продюсер.
Его слова приводит Telegram-канал "RT на русском".
Краснов добавил, что связи с задержанным внештатником нет. Сейчас контакт с ним пытаются установить по линии посольства.
По последним данным, из-за беспорядков в Казахстане правоохранителям пришлось задержать около 4,5 тысячи человек. Среди них есть граждане нескольких государств.
Подпишитесь на нас
165
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 января 2022, 14:45
|
06 января 2022, 03:05
|
06 января 2022, 03:05
|
06 января 2022, 12:25
|
02 января 2022, 19:10
|
03 января 2022, 02:45
|
04 января 2022, 22:30