Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Казахские погромы докатились до Нью-Йорка. Протестующие обратились к русским
Украинские патриоты шокированы введением миротворцев в Казахстан
"Молодцы, русские", но "ничему жизнь не учит": Читатели Dail...
Схватка за Калининград. Журналисты из ЕС выдали себя с головой
Главная / Политика

"Поставили на колени, пригрозили": Продюсер RT сообщил о задержании корреспондента в Казахстане

08 января 2022, 18:05  •  165 • Политика
В Казахстане задержан Станислав Обищенко - внештатный корреспондент RT. Продюсер международной сети телеканалов Михаил Краснов сообщил подробности. "Поставили на колени, пригрозили автоматами", - рассказал он.
По словам Краснова, съёмочная группа, в которую входил Обищенко, приехала в Алма-Ату из Нур-Султана. Они собирались снимать военную технику на площади Республики.
"Подъехала машина с военными, поставили на колени, пригрозили автоматами и заставили пойти в машину", - рассказал продюсер.
Его слова приводит Telegram-канал "RT на русском".
Краснов добавил, что связи с задержанным внештатником нет. Сейчас контакт с ним пытаются установить по линии посольства.
По последним данным, из-за беспорядков в Казахстане правоохранителям пришлось задержать около 4,5 тысячи человек. Среди них есть граждане нескольких государств.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



165
Источник
Похожие новости
08 января 2022, 02:55
"Борцы с виранией" Казахстана разоблачены - снято на Украине
08 января 2022, 08:10
Захарова ответила на хамскую реплику Блинкена о русских в Казахстане: "Сложно остаться в живых"
08 января 2022, 12:15
Удар Западу под дых: Казахстан научил "бумажного тигра" кусаться
08 января 2022, 14:00
Бунт Зеленского против Байдена. Президент Украины решился?
08 января 2022, 00:35
Токаев: Силовики отбили шесть атак боевиков на Алма-Ату
08 января 2022, 08:10
Дугин о просчёте елбасы: "Начинали убедительно, а потом саботировали"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 января 2022, 14:45
"Это наше дело": "Простой" казах выступил против миротворцев ОДКБ
06 января 2022, 03:05
Схватка за Калининград. Журналисты из ЕС выдали себя с головой
06 января 2022, 03:05
Угроза идёт извне: Глава совета ОДКБ объяснил отправку сил в Казахстан
06 января 2022, 12:25
"Мирные" погромщики отрезали голову силовику: Кровавые итоги бунта в Алма-Ате
02 января 2022, 19:10
Глава ДУМ России устроил олимпийский бойкот вопреки Путину
03 января 2022, 02:45
Белый дом объявил о состоявшемся разговоре Байдена с Зеленским: "Ясно дал понять"
04 января 2022, 22:30
Токаев выступил с экстренным обращением к нации
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.