"Поставили на колени, пригрозили": Продюсер RT сообщил о задержании корреспондента в Казахстане

В Казахстане задержан Станислав Обищенко - внештатный корреспондент RT. Продюсер международной сети телеканалов Михаил Краснов сообщил подробности. "Поставили на колени, пригрозили автоматами", - рассказал он.

По словам Краснова, съёмочная группа, в которую входил Обищенко, приехала в Алма-Ату из Нур-Султана. Они собирались снимать военную технику на площади Республики.

"Подъехала машина с военными, поставили на колени, пригрозили автоматами и заставили пойти в машину", - рассказал продюсер.

Его слова приводит Telegram-канал "RT на русском".

Краснов добавил, что связи с задержанным внештатником нет. Сейчас контакт с ним пытаются установить по линии посольства.

По последним данным, из-за беспорядков в Казахстане правоохранителям пришлось задержать около 4,5 тысячи человек. Среди них есть граждане нескольких государств.