"Поставил Путина выше безопасности США": Трамп потратил на стену деньги, выделенные на "борьбу с Россией"

Дональд Трамп, ради воплощения в жизнь своей идеи по строительству стены на американо-мексиканской границе, не пожалел денег из Фонда американской программы "по военно-политическому сдерживанию России". В общей сложности Фонд потерял 771 миллион долларов.

Об этом сообщил лидер демократического меньшинства в американском сенате Чак Шумер. В заявлении, опубликованном на сайте демократов, говорится, что, помимо средств "украденных из экономики по всей стране", Трамп покусился на деньги, которые должны были обеспечить "реагирование на российскую агрессию".

"Президент Трамп в очередной раз ставит Владимира Путина превыше безопасности американского народа и наших союзников", - заявил Чак Шумер.

По его словам, это "возмутительное сокращение финансирования" программы, столь необходимой для того, чтобы "укрепить европейских союзников" Америки в борьбе "против российской агрессии" ради какого-то "тщеславного проекта" самого Трампа. При этом ранее президент обещал, что за строительство стены будет расплачиваться Мексика, подчеркнут сенатор.

Напомним, строительство заградительной стены на границе между США и Мексикой было одним из предвыборных обещаний Трампа в 2016 году. В 2018 году, когда нижняя палата Конгресса США еще контролировалась республиканцами, удалось провести законопроект о выделение на это строительство 5,7 миллиардов долларов.

Однако избранная на должность председателя Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что на реализацию этой идеи Трампа "не будет выделено ни доллара". Это противостояние Сената и президента США вылилось в конце декабря в довольно продолжительный шатдаун.