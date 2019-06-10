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"Пособники режима Путина" - форуму "Свободной России": не страдайте бесовщиной, сначала списки научитесь составлять

10 июня 2019, 23:39  •  59 • Политика
Судя по заявлениям участников форума "Свободной России", так называемую несистемную оппозицию поразили противоречия. Помимо собственных дрязг, они также внесли коррективы в свой "список Путина". В частности, добавив туда фамилии неугодных "несистемщикам" людей. Журналист Андрей Медведев иронично посоветовал либералам вместо политики для начала научиться составлять списки.
В Литве прошел очередной форум "Свободной России", в рамках которого представители так называемой несистемной оппозиции обсудили свои насущные проблемы.

Новая площадка - темы не изменились

В этот раз было принято решение отказаться от проведения мероприятия в Вильнюсе. Вместо этого площадку переместили в город Тракай. При этом названия заявленных тем в программе говорили сами за себя: "Международный общественный трибунал: информационный терроризм путинского телевизора и его жертвы", "Власть и общество: границы допустимого сотрудничества (коллаборационизм или конформизм?)", "Будущее России: распад или сохранение единого государства", "Список Путина": голосование за включение новых фигурантов".
Мероприятие вновь оказалось в центре скандала. Дело в том, что организаторы отказались пускать представителей российских федеральных СМИ, которых оппозиционеры обвинили в распространении пропаганды.
"Мы вас классифицируем не как представителей средств массовой информации, а как представителей российской пропаганды, пособников путинского режима, несущих ответственность за происходящее как в стране, так и в мире", - заявил организатор форума Иван Тютрин.

"Черный список Путина"

Впрочем, помимо отказа пускать журналистов, представители площадки составили свой бан-лист неугодных им граждан России.
Впрочем, для пущего пафоса организаторами форума это преподносится так, будто список создан якобы для "поиска, закрепления и унификации данных о лицах, напрямую ответственных за создание и функционирование системы узурпации власти и подавления гражданских свобод в России".
Однако, судя по данному перечню, его составители не намного отошли от принципов создателей экстремистского украинского ресурса "Миротворец". Стоп-лист на данный момент составляют 28 фамилий. особый интерес со стороны журналистов вызвало внесениежурналиста Олега Кашина.
Пользователи в Сети назвали задумку составителей списка "пособников режима Путина" ничем иным, как "бесовщиной", причем весьма дорогостоящей и абсолютно бесполезной.
Журналист Андрей Медведев иронично отозвался об инициативе оппозиции, заседающей в Литве: "Это не список, а недоразумение какое-то".
"Ладно, что там нет [Марии] Бароновой, ладно, нет [Екатерины] Винокуровой. Там нет меня! И это после всего, что я понаделал. Факт возмутительный и необъяснимый. Работаешь, работаешь на режим, и вроде уже всем понятно, что я неисправим. что хорошего не жди. А где результат? Россию они хотят новую построить, и власть кошмарную забороть. Списки составлять научитесь для начала", - саркастично написал он в своем канале.
Скриншот Telegram/ Андрей Медведев
Журналист Евгений Примаков в соцсети также прокмментировал "список Путина", в который включили журналистов. Он отметил, что это собрание "самовлюбленных кривляк, которые не представляют никого, кроме себя самих" по сути являются людьми без Родины.
"Меня огорчает, что столько внимания этой дешёвке", - посетовал он.

Оппозиция жаждет люстрации

Отметим, что непосредственно выступления представителей несистемной оппозиции на литовском слете выдались крайне полярными. Так, объявленный в международный розыск экс-депутат ГД Илья Пономарев заявил о недопустимости преобразования оппозиционного настроя в ненависть к родной стране. В частности, он рассказал о том, что есть люди, которые начинают говорить разные гадости, которые большинство участников не разделяет.
"Мой ответ однозначный: это недопустимо. И ровно для этого мы поставили эту площадку", - пояснил он, призвав Россию брать пример почему-то с Украины.
Однако Гарри Каспаров угрожает в случае прихода к власти в России оппозиционных сил люстрировать всех людей, причастных к процессу воссоединения Крыма и РФ в 2014 году. Речь идет не только о политиках, военных и чиновниках, но и "коллаборационистах" - гражданах, которые "пассивно" поддерживали процесс.
"Термин "коллаборационизм" уходит корнями в Великую Отечественную, Вторую мировую войну, пардон, советское образование не исчезает сразу, но мы должны понимать, что термин вполне может вписываться в нашу политическую реальность", - заявил он, выразив надежду на проведение аналога Нюрнбергского трибунала, на котором осудят "советские" и "путинские" преступления.

Либертарианцам не рады

Проблемы возникли даже у скандально известного либертарианца Михаила Светова, который в рамках своего выступления заявил о том, что "политик не имеет права желать развала свой стране, потому что берётся представлять интересы всех граждан". Светлый порыв поняли не все, а кое-кто даже пожалел, что ему не "отрезали голову" за то, что он смеет лезть в "чужие" дела.
На форуме свободной России сказал, что политик не имеет права желать развала свой стране, потому что берётся представлять интересы всех граждан. На это ко мне подошёл товарищ и сказал, что мало меня в Кемерово били, надо было голову отрезать за то, что смею лезть в "чужие" дела.
— Mikhail Svetov (@msvetov) 8 июня 2019 г.
Тут на ум приходит прошлогоднее высказывание военкора "Комсомольской правды" Александра Коца, который назвал участников "профессиональной похоронной командой", состоящей из эмигрантов, русофобов, псевдолибералов и не очень здоровых людей.
"Перфоманс, напоминающий съезд отвергнутых пожилых любовниц, с каждым годом становится все бессмысленнее, приобретая яркие жовто-блакитные тона", - написал он в своей статье.

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